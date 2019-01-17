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"الخدمة المدنية والصحة" تبحثان سبل تطوير أداء الأجهزة الحكومية

الاجتماع عُقد اليوم في الرياض بحضور عدد من المسؤولين

 التقى نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي ظهر اليوم، نائب وزير الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور حمد بن محمد الضويلع، والوفد المرافق له، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض، وذلك لبحث كافة السبل التي تمكن الأجهزة الحكومية من أداء أعمالها في هذه المرحلة وفق اختصاصها وفق رؤية المملكة 2030.


وجاء عقد الاجتماع رغبةً من وزارة الخدمة المدنية في مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.


وحضر الاجتماع من جانب وزارة الخدمة المدنية كل من وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، والمستشار أحمد بن منصور البيز، والمستشار فهد بن محمد الوافي.


كما حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة كل من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، ومدير عام التعاقد بوزارة الصحة مسفر بن علي الشمراني، ومساعد مدير عام التعاقد بوزارة الصحة سعد بن يحيى الأصلعي.

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"الخدمة المدنية والصحة" تبحثان سبل تطوير أداء الأجهزة الحكومية
سبق

 التقى نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي ظهر اليوم، نائب وزير الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور حمد بن محمد الضويلع، والوفد المرافق له، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض، وذلك لبحث كافة السبل التي تمكن الأجهزة الحكومية من أداء أعمالها في هذه المرحلة وفق اختصاصها وفق رؤية المملكة 2030.


وجاء عقد الاجتماع رغبةً من وزارة الخدمة المدنية في مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.


وحضر الاجتماع من جانب وزارة الخدمة المدنية كل من وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، والمستشار أحمد بن منصور البيز، والمستشار فهد بن محمد الوافي.


كما حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة كل من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، ومدير عام التعاقد بوزارة الصحة مسفر بن علي الشمراني، ومساعد مدير عام التعاقد بوزارة الصحة سعد بن يحيى الأصلعي.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:30 PM
الاجتماع عُقد اليوم في الرياض بحضور عدد من المسؤولين

"الخدمة المدنية والصحة" تبحثان سبل تطوير أداء الأجهزة الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 التقى نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي ظهر اليوم، نائب وزير الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور حمد بن محمد الضويلع، والوفد المرافق له، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض، وذلك لبحث كافة السبل التي تمكن الأجهزة الحكومية من أداء أعمالها في هذه المرحلة وفق اختصاصها وفق رؤية المملكة 2030.


وجاء عقد الاجتماع رغبةً من وزارة الخدمة المدنية في مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.


وحضر الاجتماع من جانب وزارة الخدمة المدنية كل من وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، والمستشار أحمد بن منصور البيز، والمستشار فهد بن محمد الوافي.


كما حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة كل من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، ومدير عام التعاقد بوزارة الصحة مسفر بن علي الشمراني، ومساعد مدير عام التعاقد بوزارة الصحة سعد بن يحيى الأصلعي.

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