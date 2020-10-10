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الخرطوم .. إشادة رسمية بدور السعودية في رفع العقوبات الأمريكية

غندور: جهود خادم الحرمين وولي العهد كانت ملازمة دوماً وفعالة

أشاد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور؛ بدور المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

وقال غندور: إن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزارة الخارجية السعودية كانت ملازمة وفعالة في رفع العقوبات الأمريكية.

وقال: "كثير من الدول الصديقة والشقيقة كان لها دور فاعل في رفع العقوبات يأتي على رأس كل أولئك المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى جهود وزارة الخارجية السعودية؛ حيث كان لهم دور ملازم دوماً للسودان في رفع العقوبات، دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور كبير".

ووفق "العربية"، عبّر عدد من المسؤولين السودانيين خلال منتدى اقتصادي عُقد بالعاصمة الخرطوم للحديث عن مآلات رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية، عبّروا عن تفاؤلهم من الأثر الذي سيحدثه القرار بدخول السودان مجدّداً إلى منظومة الاقتصاد العالمي، محذرين في الوقت ذاته من الإفراط في التوقعات نسبة لعقبة الديون الكبيرة المستحقة على السودان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخرطوم .. إشادة رسمية بدور السعودية في رفع العقوبات الأمريكية
سبق

أشاد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور؛ بدور المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

وقال غندور: إن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزارة الخارجية السعودية كانت ملازمة وفعالة في رفع العقوبات الأمريكية.

وقال: "كثير من الدول الصديقة والشقيقة كان لها دور فاعل في رفع العقوبات يأتي على رأس كل أولئك المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى جهود وزارة الخارجية السعودية؛ حيث كان لهم دور ملازم دوماً للسودان في رفع العقوبات، دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور كبير".

ووفق "العربية"، عبّر عدد من المسؤولين السودانيين خلال منتدى اقتصادي عُقد بالعاصمة الخرطوم للحديث عن مآلات رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية، عبّروا عن تفاؤلهم من الأثر الذي سيحدثه القرار بدخول السودان مجدّداً إلى منظومة الاقتصاد العالمي، محذرين في الوقت ذاته من الإفراط في التوقعات نسبة لعقبة الديون الكبيرة المستحقة على السودان.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:22 AM

الخرطوم .. إشادة رسمية بدور السعودية في رفع العقوبات الأمريكية

غندور: جهود خادم الحرمين وولي العهد كانت ملازمة دوماً وفعالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور؛ بدور المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

وقال غندور: إن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزارة الخارجية السعودية كانت ملازمة وفعالة في رفع العقوبات الأمريكية.

وقال: "كثير من الدول الصديقة والشقيقة كان لها دور فاعل في رفع العقوبات يأتي على رأس كل أولئك المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى جهود وزارة الخارجية السعودية؛ حيث كان لهم دور ملازم دوماً للسودان في رفع العقوبات، دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور كبير".

ووفق "العربية"، عبّر عدد من المسؤولين السودانيين خلال منتدى اقتصادي عُقد بالعاصمة الخرطوم للحديث عن مآلات رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية، عبّروا عن تفاؤلهم من الأثر الذي سيحدثه القرار بدخول السودان مجدّداً إلى منظومة الاقتصاد العالمي، محذرين في الوقت ذاته من الإفراط في التوقعات نسبة لعقبة الديون الكبيرة المستحقة على السودان.

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