الخرمة.. "الشرطة" تطيح بلص امتهن سرقة الوافدين في الطرق السريعة

كان يستوقف المركبات القادمة للمحافظة والخارجة منها

أطاحت شرطة محافظة الخرمة بلص سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر، امتهن سلب المبالغ المالية من الوافدين على الطرق السريعة المتجهة من وإلى الخرمة.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تلقت بلاغات عدة مفادها قيام شخص يستقل مركبة من نوع هايلوكس، باستيقاف عدد من المركبات على الطرق السريعة القادمة للخرمة وكذلك الخارجة منها، وسلبه الوافدين من عابري الطريق، قبل أن يغادر المكان بسرعة حتى لا يتعرف عليه أحد من المواطنين.

ووجه مُدير شُرطة محافظة الخرمة بالبحث والتحري وتكوين فريق عمل أمني بحثي بقيادة مدير التحريات والبحث الجنائي المكلف، لجمع المعلومات.

وبالفعل في وقت ليس ببعيد تم الوصول للجاني والقبض عليه، وبعد إخضاعه للتحقيق لسماع أقواله المبدئية، تم عرضه على المدعين، وتمكنوا من التعرف عليه، وأحيل لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

