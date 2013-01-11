"الخُرمي" يُقلد 4 ضُباط رتبهم الجديدة بشرطة رنية

قلَّد مدير شرطة محافظة رنية "المقدم فهد بن جبريل الخرمي"، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة.

وشملت الترقية إلى رتبة "رائد" كلاً من: المساعد للشؤون الإدارية "عبدالرحمن محمد العصيمي"، ومدير مخفر شرطة الغافة "عائض محمد البقمي"، ومدير قسم الضبط الجنائي "نايف ناصر القرشي".

كما تمت ترقية ضابط التحقيق "عوض ضيف الله المالكي" إلى رتبة "نقيب".

وأعرب المُرَقَّوْنَ عن سعادتهم بالثقة الملكية الغالية، مؤكدين أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجد والإخلاص؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن، وللحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الوطن.