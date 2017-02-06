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الخريجي السفير السعودي الجديد في أنقرة.. خبرات متعددة وكفاءة عملية

ابن المدينة المنورة وحاصل على شهادة الهندسة المدنية

 تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير الجديد المعين لدى الجمهورية التركية. 

والخريجي من مواليد المدينة المنورة عام 1958م وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ميامي بفلوريدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قد عين وزيرًا للزراعة قبل عامين، وفيما يلي سيرته الذاتية:

• مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ـ المرتبة الممتازة ـ (2009) حتى تعيينه وزيرًا للزراعة قبل عامين. 
• سـفـير خادم الحرمين الـشـريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية (2002-2009)
• مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002)
• المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية وبرنامج الغذاء العالمي (1990-1994).
• مساعد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) روما (1989-1990)
• مهندس مشرف على تنفيذ محطات التقنية في كل من رفحا والزلفي وخميس مشيط وحفر الباطن وعنيزة بوزارة الزراعة والمياة (1984-1989)
• مهندس مشرف بمشروع مياه الرياض بوزارة الزراعة السعودية (1982-1984)

• ممثل المملكة في مجلس الحبوب الدولي (IGC)

• أُنتخب نائباً لرئيس مجلس الحبوب العالمي لدورة المجلس لعام (2013/2014م)
• المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994)
• المحافظ المناوب للمملكة لدى مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994).
• ممثل المملكة لدى محكمة الجنايات الدولية (2004).
• رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ومندوب المملكة إلى اجتماعات المجلس الإداري للمحكمة (2004).
• عضو وفد المملكة إلى محكمة العدل الدولية أثناء نظر قضية الجدار العازل في الأراضي الفلسـطينية (2004)
• رئيس وفد المملكة لدورات لجنة ســياســات المعونة الغذائية وبرامجها من الدورة (30) إلى الدورة (35)
• رئيس وفد المملكة لدورات مجلس منظمة الأغذية والزراعة من الدورة (97) إلى الدورة (103). 

• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني- سالك (2012 حتى الآن).
• عضو مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو مجلس محافظة جدة (1995-2002).
• رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة الخدمات والمرافق في مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة المراعي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة المعاشات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994).
• عضو اللجنة التحضيرية في لجنة التموين الوزارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخريجي السفير السعودي الجديد في أنقرة.. خبرات متعددة وكفاءة عملية
سبق

 تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير الجديد المعين لدى الجمهورية التركية. 

والخريجي من مواليد المدينة المنورة عام 1958م وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ميامي بفلوريدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قد عين وزيرًا للزراعة قبل عامين، وفيما يلي سيرته الذاتية:

• مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ـ المرتبة الممتازة ـ (2009) حتى تعيينه وزيرًا للزراعة قبل عامين. 
• سـفـير خادم الحرمين الـشـريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية (2002-2009)
• مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002)
• المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية وبرنامج الغذاء العالمي (1990-1994).
• مساعد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) روما (1989-1990)
• مهندس مشرف على تنفيذ محطات التقنية في كل من رفحا والزلفي وخميس مشيط وحفر الباطن وعنيزة بوزارة الزراعة والمياة (1984-1989)
• مهندس مشرف بمشروع مياه الرياض بوزارة الزراعة السعودية (1982-1984)

• ممثل المملكة في مجلس الحبوب الدولي (IGC)

• أُنتخب نائباً لرئيس مجلس الحبوب العالمي لدورة المجلس لعام (2013/2014م)
• المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994)
• المحافظ المناوب للمملكة لدى مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994).
• ممثل المملكة لدى محكمة الجنايات الدولية (2004).
• رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ومندوب المملكة إلى اجتماعات المجلس الإداري للمحكمة (2004).
• عضو وفد المملكة إلى محكمة العدل الدولية أثناء نظر قضية الجدار العازل في الأراضي الفلسـطينية (2004)
• رئيس وفد المملكة لدورات لجنة ســياســات المعونة الغذائية وبرامجها من الدورة (30) إلى الدورة (35)
• رئيس وفد المملكة لدورات مجلس منظمة الأغذية والزراعة من الدورة (97) إلى الدورة (103). 

• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني- سالك (2012 حتى الآن).
• عضو مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو مجلس محافظة جدة (1995-2002).
• رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة الخدمات والمرافق في مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة المراعي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة المعاشات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994).
• عضو اللجنة التحضيرية في لجنة التموين الوزارية.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
03:30 PM
ابن المدينة المنورة وحاصل على شهادة الهندسة المدنية

الخريجي السفير السعودي الجديد في أنقرة.. خبرات متعددة وكفاءة عملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,479

 تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي السفير الجديد المعين لدى الجمهورية التركية. 

والخريجي من مواليد المدينة المنورة عام 1958م وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ميامي بفلوريدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قد عين وزيرًا للزراعة قبل عامين، وفيما يلي سيرته الذاتية:

• مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ـ المرتبة الممتازة ـ (2009) حتى تعيينه وزيرًا للزراعة قبل عامين. 
• سـفـير خادم الحرمين الـشـريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية (2002-2009)
• مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002)
• المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية وبرنامج الغذاء العالمي (1990-1994).
• مساعد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) روما (1989-1990)
• مهندس مشرف على تنفيذ محطات التقنية في كل من رفحا والزلفي وخميس مشيط وحفر الباطن وعنيزة بوزارة الزراعة والمياة (1984-1989)
• مهندس مشرف بمشروع مياه الرياض بوزارة الزراعة السعودية (1982-1984)

• ممثل المملكة في مجلس الحبوب الدولي (IGC)

• أُنتخب نائباً لرئيس مجلس الحبوب العالمي لدورة المجلس لعام (2013/2014م)
• المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994)
• المحافظ المناوب للمملكة لدى مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994).
• ممثل المملكة لدى محكمة الجنايات الدولية (2004).
• رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ومندوب المملكة إلى اجتماعات المجلس الإداري للمحكمة (2004).
• عضو وفد المملكة إلى محكمة العدل الدولية أثناء نظر قضية الجدار العازل في الأراضي الفلسـطينية (2004)
• رئيس وفد المملكة لدورات لجنة ســياســات المعونة الغذائية وبرامجها من الدورة (30) إلى الدورة (35)
• رئيس وفد المملكة لدورات مجلس منظمة الأغذية والزراعة من الدورة (97) إلى الدورة (103). 

• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني- سالك (2012 حتى الآن).
• عضو مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو مجلس محافظة جدة (1995-2002).
• رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة الخدمات والمرافق في مجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة المراعي بمنطقة مكة المكرمة (1995-2002).
• عضو لجنة المعاشات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (1990-1994).
• عضو اللجنة التحضيرية في لجنة التموين الوزارية.

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