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"الخريجي" يشكر خادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى تركيا

اعتبره وسام شرف وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء

رفع المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي شكره وتقديره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيراً للمملكة لدى جمهورية تركيا.

 

 كما تقدم بالشكر والاعتزاز لوزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير على الدعم المتواصل لسفارات المملكة بالخارج.

 

وقال: "إن هذا التعيين وسام شرف أعتز به، وسيكون حافزاً لي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي والوطن"، وأعرب عن أمله في أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به، سائلاً الله تعالى أن يكون على قدر المسؤولية في رعاية مصالح الوطن والمواطنين، ودعم العلاقات الوثيقة والمتنامية مع الجمهورية التركية.

 

يذكر أن السفير وليد الخريجي تقلد العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية، حيث كان عضوًا في مجلس الشورى وسبق ذلك وزيرًا للزراعة، ومديرًا عاماً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وسفيرًا للمملكة لدى مملكة هولندا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريجي" يشكر خادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى تركيا
سبق

رفع المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي شكره وتقديره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيراً للمملكة لدى جمهورية تركيا.

 

 كما تقدم بالشكر والاعتزاز لوزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير على الدعم المتواصل لسفارات المملكة بالخارج.

 

وقال: "إن هذا التعيين وسام شرف أعتز به، وسيكون حافزاً لي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي والوطن"، وأعرب عن أمله في أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به، سائلاً الله تعالى أن يكون على قدر المسؤولية في رعاية مصالح الوطن والمواطنين، ودعم العلاقات الوثيقة والمتنامية مع الجمهورية التركية.

 

يذكر أن السفير وليد الخريجي تقلد العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية، حيث كان عضوًا في مجلس الشورى وسبق ذلك وزيرًا للزراعة، ومديرًا عاماً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وسفيرًا للمملكة لدى مملكة هولندا.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
04:58 PM
اعتبره وسام شرف وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء

"الخريجي" يشكر خادم الحرمين بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة لدى تركيا

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فهد آل عبدالرحمن - الرياض
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رفع المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي شكره وتقديره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه سفيراً للمملكة لدى جمهورية تركيا.

 

 كما تقدم بالشكر والاعتزاز لوزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير على الدعم المتواصل لسفارات المملكة بالخارج.

 

وقال: "إن هذا التعيين وسام شرف أعتز به، وسيكون حافزاً لي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي والوطن"، وأعرب عن أمله في أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به، سائلاً الله تعالى أن يكون على قدر المسؤولية في رعاية مصالح الوطن والمواطنين، ودعم العلاقات الوثيقة والمتنامية مع الجمهورية التركية.

 

يذكر أن السفير وليد الخريجي تقلد العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية، حيث كان عضوًا في مجلس الشورى وسبق ذلك وزيرًا للزراعة، ومديرًا عاماً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وسفيرًا للمملكة لدى مملكة هولندا.

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