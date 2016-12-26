"الخضير" يحتسب جزائية للنصر .. ومساعده يُلغيها

في ثاني حالة من نوعها هذا الموسم

أثار الدولي "تركي الخضير" حكم مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، التي تجري أحداثها الآن على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ الجدل، بعد أن قام عند الدقيقة ٣١ باحتساب ركلة جزاء للنصر بعد قيام "سلمان الفرج" بلعب كرة مقصية، ليتداخل "أحمد الفريدي" برأسه، وقبل أن يتقدم "محمد السهلاوي" لتنفيذها استدعى "أحمد فقيهي" الحكم المساعد زميله "الخضير" وتحدثا قبل أن يعلن "الخضير" إلغاء الجزائية.

وتعد هذه ثاني حالة لإلغاء ركلات الجزاء هذا الموسم؛ حيث كانت الأولى في مباراة الاتحاد والشباب التي احتسب معها الحكم "عبدالرحمن السلطان" ركلة جزاء للاتحاد اعتقاداً منه ملامسةَ الكرة يد "حسن معاذ" لاعب الشباب قبل أن يتدخل مساعده ويلغي الجزائية.