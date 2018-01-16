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الخطوط الحديدية تعلن موعد تشغيل 24 رحلة إضافية بين الرياض والدمام

تنطلق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لتفادي الإقبال الكبير على الخدمات

تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتباراً من يوم الخميس (26) يناير الجاري، تشغيل (٢٤) رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتَي الرياض والدمام؛ خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

 

وأوضحت الخطوط الحديدية، أنه تحقيقاً لرغبة العملاء، فقد تمت إضافة هذا العدد الكبير من الرحلات المباشرة بين محطتَي الرياض والدمام خلال هذه الإجازة؛ نظراً للإقبال الكبير على خدمات قطارات ركاب الخطوط الحديدية.

 

يُذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد أعلنت بداية هذا العام ٢٠١٧م، تمكنها من نقل أكثر من (١,٣) مليون راكب خلال عام ٢٠١٦م، بزيادة تجاوزت (٧٩) ألف راكب عن العام السابق ٢٠١٥م، وبنسبة نمو بلغت نحو (٦,٣ %‏).

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الخطوط الحديدية تعلن موعد تشغيل 24 رحلة إضافية بين الرياض والدمام
سبق

تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتباراً من يوم الخميس (26) يناير الجاري، تشغيل (٢٤) رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتَي الرياض والدمام؛ خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

 

وأوضحت الخطوط الحديدية، أنه تحقيقاً لرغبة العملاء، فقد تمت إضافة هذا العدد الكبير من الرحلات المباشرة بين محطتَي الرياض والدمام خلال هذه الإجازة؛ نظراً للإقبال الكبير على خدمات قطارات ركاب الخطوط الحديدية.

 

يُذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد أعلنت بداية هذا العام ٢٠١٧م، تمكنها من نقل أكثر من (١,٣) مليون راكب خلال عام ٢٠١٦م، بزيادة تجاوزت (٧٩) ألف راكب عن العام السابق ٢٠١٥م، وبنسبة نمو بلغت نحو (٦,٣ %‏).

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:15 PM
تنطلق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لتفادي الإقبال الكبير على الخدمات

الخطوط الحديدية تعلن موعد تشغيل 24 رحلة إضافية بين الرياض والدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتباراً من يوم الخميس (26) يناير الجاري، تشغيل (٢٤) رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتَي الرياض والدمام؛ خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

 

وأوضحت الخطوط الحديدية، أنه تحقيقاً لرغبة العملاء، فقد تمت إضافة هذا العدد الكبير من الرحلات المباشرة بين محطتَي الرياض والدمام خلال هذه الإجازة؛ نظراً للإقبال الكبير على خدمات قطارات ركاب الخطوط الحديدية.

 

يُذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد أعلنت بداية هذا العام ٢٠١٧م، تمكنها من نقل أكثر من (١,٣) مليون راكب خلال عام ٢٠١٦م، بزيادة تجاوزت (٧٩) ألف راكب عن العام السابق ٢٠١٥م، وبنسبة نمو بلغت نحو (٦,٣ %‏).

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