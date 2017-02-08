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الخطوط السعودية تبرم اتفاق تأمينها الطبي مع "التعاونية"

لتأمين خدمات الرعاية الصحية لمنسوبيها وأسرهم

وقّعت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الأربعاء اتفاقية للتأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين ، يتم بموجبه توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وأسرهم، وستوفر التعاونية العديد من الخدمات العلاجية عن طريق أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة في المملكة ، وجرى التوقيع بمبنى الإدارة العامة للخطوط السعودية بجدة .

وقال مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر :إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأهم والرافد الأساسي لنمو المؤسسة وشركاتها وإنجاز مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020 التي يجري تنفيذها حالياً ، مشيراً الى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المراحل النهائية لتحويل الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية للتخصيص ضمن المشروع الاستراتيجي المتعلق بتخصيص قطاعات المؤسسة وتحويلها إلى شركات ذات كيانات مستقلة .

وأضاف : "تحرص الخطوط السعودية على توفير التأمين الطبي لكافة موظفيها وأسرهم وفق أفضل معايير الرعاية الصحية وذلك ضمن منظومة الخدمات والمزايا التي توفرها المؤسسة لمنسوبيها بصفتهم المورد الأهم والاستثمار الأمثل الذي نعتمد عليه بعد توفيق الله في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق النمو الشامل للمؤسسة وشركاتها ومضاعفة منظومة الأداء التشغيلي وكفاءته، ونتطلع أن تكون الشراكة مع التعاونية إضافة جديدة لخدمات المؤسسة لمنسوبيها عبر تقديم المزيد من الخدمات وفق افضل المعايير، عبر هذه الشركة الوطنية، والخبرات الواسعة والعريقة التي تمتلكها في مجال الـتأمين، وتوفيرها أرقى البرامج التأمينية وخدمات الرعاية الصحية".

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين رائد عبد الله التميمي عن فخره واعتزازه بفوز الشركة بعقد الخطوط الجوية العربية السعودية التي تعد من المؤسسات الوطنية الأساسية الحيوية في المملكة، وتؤدي دوراً مميزاً في المجتمع، ما يعكس قدرات التعاونية على إدارة محفظة تأمينية ضخمة تضم شركات كبيرة وجهات حكومية واسعة . 

وقال : "نعتبر الخطوط الجوية السعودية أحد عملائنا الأساسيين وتربطنا بها علاقة استراتيجية ترتكز على الثقة وعلى قدرتنا بتلبية احتياجات منسوبيهم وخدمتهم بأفضل الطرق، ويعكس توقيع اتفاقية الرعاية الصحية معها القدرات والخبرات الطويلة التي تمتلكها التعاونية في إدارة محافظ التأمين الطبي في المملكة".

وأشار التميمي إلى أنه خلال العام الماضي نجحت التعاونية في استقطاب كبرى الشركات من مختلف القطاعات معتبراً أن عقد التأمين الطبي مع الخطوط الجوية السعودية هو من العقود الجديدة للشركة والتي سيكون لها قيمة مضافة للجانبين، بحيث سيستفيد منسوبي الخطوط الجوية من خدمات التأمين الطبي التي تقدمها التعاونية، بما فيها خدمات القيمة المضافة، وستستفيد التعاونية من هذا العقد لتعزيز محفظتها التأمينية وزيادة قيمة العقود الإجمالية وإجمالي الأقساط المكتتبة للشركة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الخطوط السعودية تبرم اتفاق تأمينها الطبي مع "التعاونية"
سبق

وقّعت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الأربعاء اتفاقية للتأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين ، يتم بموجبه توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وأسرهم، وستوفر التعاونية العديد من الخدمات العلاجية عن طريق أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة في المملكة ، وجرى التوقيع بمبنى الإدارة العامة للخطوط السعودية بجدة .

وقال مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر :إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأهم والرافد الأساسي لنمو المؤسسة وشركاتها وإنجاز مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020 التي يجري تنفيذها حالياً ، مشيراً الى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المراحل النهائية لتحويل الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية للتخصيص ضمن المشروع الاستراتيجي المتعلق بتخصيص قطاعات المؤسسة وتحويلها إلى شركات ذات كيانات مستقلة .

وأضاف : "تحرص الخطوط السعودية على توفير التأمين الطبي لكافة موظفيها وأسرهم وفق أفضل معايير الرعاية الصحية وذلك ضمن منظومة الخدمات والمزايا التي توفرها المؤسسة لمنسوبيها بصفتهم المورد الأهم والاستثمار الأمثل الذي نعتمد عليه بعد توفيق الله في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق النمو الشامل للمؤسسة وشركاتها ومضاعفة منظومة الأداء التشغيلي وكفاءته، ونتطلع أن تكون الشراكة مع التعاونية إضافة جديدة لخدمات المؤسسة لمنسوبيها عبر تقديم المزيد من الخدمات وفق افضل المعايير، عبر هذه الشركة الوطنية، والخبرات الواسعة والعريقة التي تمتلكها في مجال الـتأمين، وتوفيرها أرقى البرامج التأمينية وخدمات الرعاية الصحية".

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين رائد عبد الله التميمي عن فخره واعتزازه بفوز الشركة بعقد الخطوط الجوية العربية السعودية التي تعد من المؤسسات الوطنية الأساسية الحيوية في المملكة، وتؤدي دوراً مميزاً في المجتمع، ما يعكس قدرات التعاونية على إدارة محفظة تأمينية ضخمة تضم شركات كبيرة وجهات حكومية واسعة . 

وقال : "نعتبر الخطوط الجوية السعودية أحد عملائنا الأساسيين وتربطنا بها علاقة استراتيجية ترتكز على الثقة وعلى قدرتنا بتلبية احتياجات منسوبيهم وخدمتهم بأفضل الطرق، ويعكس توقيع اتفاقية الرعاية الصحية معها القدرات والخبرات الطويلة التي تمتلكها التعاونية في إدارة محافظ التأمين الطبي في المملكة".

وأشار التميمي إلى أنه خلال العام الماضي نجحت التعاونية في استقطاب كبرى الشركات من مختلف القطاعات معتبراً أن عقد التأمين الطبي مع الخطوط الجوية السعودية هو من العقود الجديدة للشركة والتي سيكون لها قيمة مضافة للجانبين، بحيث سيستفيد منسوبي الخطوط الجوية من خدمات التأمين الطبي التي تقدمها التعاونية، بما فيها خدمات القيمة المضافة، وستستفيد التعاونية من هذا العقد لتعزيز محفظتها التأمينية وزيادة قيمة العقود الإجمالية وإجمالي الأقساط المكتتبة للشركة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
02:56 PM
لتأمين خدمات الرعاية الصحية لمنسوبيها وأسرهم

الخطوط السعودية تبرم اتفاق تأمينها الطبي مع "التعاونية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الأربعاء اتفاقية للتأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين ، يتم بموجبه توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وأسرهم، وستوفر التعاونية العديد من الخدمات العلاجية عن طريق أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة في المملكة ، وجرى التوقيع بمبنى الإدارة العامة للخطوط السعودية بجدة .

وقال مدير عام الخطوط الجوِّية العربية السعودية الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر :إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأهم والرافد الأساسي لنمو المؤسسة وشركاتها وإنجاز مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020 التي يجري تنفيذها حالياً ، مشيراً الى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المراحل النهائية لتحويل الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية للتخصيص ضمن المشروع الاستراتيجي المتعلق بتخصيص قطاعات المؤسسة وتحويلها إلى شركات ذات كيانات مستقلة .

وأضاف : "تحرص الخطوط السعودية على توفير التأمين الطبي لكافة موظفيها وأسرهم وفق أفضل معايير الرعاية الصحية وذلك ضمن منظومة الخدمات والمزايا التي توفرها المؤسسة لمنسوبيها بصفتهم المورد الأهم والاستثمار الأمثل الذي نعتمد عليه بعد توفيق الله في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق النمو الشامل للمؤسسة وشركاتها ومضاعفة منظومة الأداء التشغيلي وكفاءته، ونتطلع أن تكون الشراكة مع التعاونية إضافة جديدة لخدمات المؤسسة لمنسوبيها عبر تقديم المزيد من الخدمات وفق افضل المعايير، عبر هذه الشركة الوطنية، والخبرات الواسعة والعريقة التي تمتلكها في مجال الـتأمين، وتوفيرها أرقى البرامج التأمينية وخدمات الرعاية الصحية".

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين رائد عبد الله التميمي عن فخره واعتزازه بفوز الشركة بعقد الخطوط الجوية العربية السعودية التي تعد من المؤسسات الوطنية الأساسية الحيوية في المملكة، وتؤدي دوراً مميزاً في المجتمع، ما يعكس قدرات التعاونية على إدارة محفظة تأمينية ضخمة تضم شركات كبيرة وجهات حكومية واسعة . 

وقال : "نعتبر الخطوط الجوية السعودية أحد عملائنا الأساسيين وتربطنا بها علاقة استراتيجية ترتكز على الثقة وعلى قدرتنا بتلبية احتياجات منسوبيهم وخدمتهم بأفضل الطرق، ويعكس توقيع اتفاقية الرعاية الصحية معها القدرات والخبرات الطويلة التي تمتلكها التعاونية في إدارة محافظ التأمين الطبي في المملكة".

وأشار التميمي إلى أنه خلال العام الماضي نجحت التعاونية في استقطاب كبرى الشركات من مختلف القطاعات معتبراً أن عقد التأمين الطبي مع الخطوط الجوية السعودية هو من العقود الجديدة للشركة والتي سيكون لها قيمة مضافة للجانبين، بحيث سيستفيد منسوبي الخطوط الجوية من خدمات التأمين الطبي التي تقدمها التعاونية، بما فيها خدمات القيمة المضافة، وستستفيد التعاونية من هذا العقد لتعزيز محفظتها التأمينية وزيادة قيمة العقود الإجمالية وإجمالي الأقساط المكتتبة للشركة.

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