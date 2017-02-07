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"الخطوط السعودية" تدشن صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة

مساحتها 1500م2 والعدد سيرتفع إلى 300 ضيف مستقبلاً

 تدشن الخطوط السعودية صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة الدولي بعد اكتمال إنشائها وتجهيزها خلال الأسابيع الماضية بعد أن نقلت "السعودية" عملياتها التشغيلية من صالة (1) إلى صالة (2) بالمبنى الجديد للمطار في 22 ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة للضيوف ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وفي سياق جهودها لتطوير الخدمات الشاملة للضيوف بالمحطات الداخلية والدولية ومواكبةً لمكانتها كأكبر مشغل لمطار القاهرة بعد الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية .
وتبلغ مساحة الصالة الجديدة ١٥٠٠ متر مربع، وتتسع لـ"٢٥٠" ضيفًا في وقتٍ واحد حالياً، وسيرتفع العدد إلى "٣٠٠" ضيف في المرحلة التالية.
وتحتوي الصالة التي  تتميز بإطلالةٍ بانورامية على ساحة المطار، على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار عالية الفخامة إلى جانب خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال بما يساعد على استثمار وقت الانتظار في إنجاز مهام العمل، مع ركنٍ  للأطفال يتميّز بالجاذبية والتنوع وخدماتٍ خاصة لذوي الإعاقة.
وهناك أماكن مخصصة للاسترخاء إلى جانب مُصلّى للرجال وآخر للسيدات وغير ذلك من الخدمات المقدمة للمسافرين على درجتي الأولى والأعمال .
وكانت الخطوط السعودية قد دشنت مؤخراً عدداً من صالات الفرسان بالمطارات الدولية بالمملكة في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير مستوى الخدمات من خلال التطبيق العملي لمفهوم الخدمة المتكاملة لضيوف الخطوط السعودية.
وتعد صالات الفرسان ميزة تنافسية للخطوط السعودية وتلقى استحسان الضيوف بما توفره من خدمات مميزة ومتكاملة.
 

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الخطوط السعودية" تدشن صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة
سبق

 تدشن الخطوط السعودية صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة الدولي بعد اكتمال إنشائها وتجهيزها خلال الأسابيع الماضية بعد أن نقلت "السعودية" عملياتها التشغيلية من صالة (1) إلى صالة (2) بالمبنى الجديد للمطار في 22 ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة للضيوف ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وفي سياق جهودها لتطوير الخدمات الشاملة للضيوف بالمحطات الداخلية والدولية ومواكبةً لمكانتها كأكبر مشغل لمطار القاهرة بعد الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية .
وتبلغ مساحة الصالة الجديدة ١٥٠٠ متر مربع، وتتسع لـ"٢٥٠" ضيفًا في وقتٍ واحد حالياً، وسيرتفع العدد إلى "٣٠٠" ضيف في المرحلة التالية.
وتحتوي الصالة التي  تتميز بإطلالةٍ بانورامية على ساحة المطار، على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار عالية الفخامة إلى جانب خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال بما يساعد على استثمار وقت الانتظار في إنجاز مهام العمل، مع ركنٍ  للأطفال يتميّز بالجاذبية والتنوع وخدماتٍ خاصة لذوي الإعاقة.
وهناك أماكن مخصصة للاسترخاء إلى جانب مُصلّى للرجال وآخر للسيدات وغير ذلك من الخدمات المقدمة للمسافرين على درجتي الأولى والأعمال .
وكانت الخطوط السعودية قد دشنت مؤخراً عدداً من صالات الفرسان بالمطارات الدولية بالمملكة في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير مستوى الخدمات من خلال التطبيق العملي لمفهوم الخدمة المتكاملة لضيوف الخطوط السعودية.
وتعد صالات الفرسان ميزة تنافسية للخطوط السعودية وتلقى استحسان الضيوف بما توفره من خدمات مميزة ومتكاملة.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
05:41 PM
مساحتها 1500م2 والعدد سيرتفع إلى 300 ضيف مستقبلاً

"الخطوط السعودية" تدشن صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تدشن الخطوط السعودية صالة الفرسان الجديدة بمطار القاهرة الدولي بعد اكتمال إنشائها وتجهيزها خلال الأسابيع الماضية بعد أن نقلت "السعودية" عملياتها التشغيلية من صالة (1) إلى صالة (2) بالمبنى الجديد للمطار في 22 ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة للضيوف ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وفي سياق جهودها لتطوير الخدمات الشاملة للضيوف بالمحطات الداخلية والدولية ومواكبةً لمكانتها كأكبر مشغل لمطار القاهرة بعد الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية .
وتبلغ مساحة الصالة الجديدة ١٥٠٠ متر مربع، وتتسع لـ"٢٥٠" ضيفًا في وقتٍ واحد حالياً، وسيرتفع العدد إلى "٣٠٠" ضيف في المرحلة التالية.
وتحتوي الصالة التي  تتميز بإطلالةٍ بانورامية على ساحة المطار، على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار عالية الفخامة إلى جانب خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال بما يساعد على استثمار وقت الانتظار في إنجاز مهام العمل، مع ركنٍ  للأطفال يتميّز بالجاذبية والتنوع وخدماتٍ خاصة لذوي الإعاقة.
وهناك أماكن مخصصة للاسترخاء إلى جانب مُصلّى للرجال وآخر للسيدات وغير ذلك من الخدمات المقدمة للمسافرين على درجتي الأولى والأعمال .
وكانت الخطوط السعودية قد دشنت مؤخراً عدداً من صالات الفرسان بالمطارات الدولية بالمملكة في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير مستوى الخدمات من خلال التطبيق العملي لمفهوم الخدمة المتكاملة لضيوف الخطوط السعودية.
وتعد صالات الفرسان ميزة تنافسية للخطوط السعودية وتلقى استحسان الضيوف بما توفره من خدمات مميزة ومتكاملة.
 

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