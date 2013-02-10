"الخطوط السعودية" تشارك بـ "الجنادرية" بتذاكر مجانية وبطاقات "الفرسان"

منها تذاكر "منصة" لحضور مباراة المنتخب مع العراق بجدة الشهر المقبل

شاركت الخطوط الجوية العربية السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، بجناح قدمت من خلاله جميع خدمات الحجز وإصدار التذاكر وبطاقات صعود الطائرة والعديد من الخدمات، بالإضافة إلى سحوبات على تذاكر سفر مجانية داخلية ودولية، وتذاكر "منصة" مجانية مع تذكرة سفر لحضور مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المنتخب العراقي في محافظة جدة الشهر المقبل.

كما أقامت "الخطوط السعودية" سحوبات لبطاقات "الفرسان" الذهبية والفضية، تقدم مجانًا لضيوفها في احتفالية مستمرة طوال أيام المهرجان، مع إطلاق وسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاص بالمناسبة (#عيش_الجنادرية_معنا).

وكان المدير العام للشركة المهندس صالح الجاسر قد تفقد مساء أمس جناح الخطوط السعودية بمهرجان الجنادرية، واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الجناح وكيفية تقديم الخدمات لزوار الجنادرية في وقت وجيز.

وفي نهاية الزيارة كرّم المهندس "الجاسر" الفائزين بالسحب اليومي لهذا اليوم.