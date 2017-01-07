الخطوط السعودية تعلن إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول

قالت: اليوم فقط بسبب الأحوال الجوية هناك .. مقدّرين تفهمكم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم 7 يناير2017.

وقالت في تغريدةٍ لها قبل قليل: ضيوفنا الأعزاء، بسبب الأحوال الجوية في إسطنبول تمّ إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسطنبول اليوم 7 يناير2017.. مقدّرين تفهمكم.

ووفق وكالة الأناضول، فقد تسبّبت الثلوج الكثيفة في مدينة إسطنبول التركية، في تأخير وإلغاء عديدٍ من الرحلات الجوية من وإلى مطار أتاتورك الدولي.

وذكرت الوكالة أنه نتيجة أعمال إزالة الثلوج من مهابط الطائرات، ما بين الساعة 20:30 و21:00 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الجمعة (17:30 - 20:00 تغ)، فإن سلطات المطار أغلقت المطار أمام هبوط وإقلاع الطائرات، فيما اضطر عديدٌ من شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها.

ووجّهت سلطات المطار المسافرين الذين أُلغيت تذاكرهم إلى الفنادق، فيما بقي بعضهم داخل المطار؛ حيث وزعت لهم شركة الخطوط الجوية التركية طروداً غذائية.