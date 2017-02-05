"الخطوط" تستعرض مستجدات التحول وتقارير الأداء

خلال الاجتماع الأول للمجلس الجديد

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم بجدة اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله.

وترأس الاجتماع الذي عقد بمبنى الإدارة العامة لـ"السعودية" بمدينة جدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل وبحضور أعضاء المجلس كل من المهندس صالح بن ناصر الجاسر (مدير عام المؤسسة)، ومحمد بن مزيد التويجري (ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط)، والمهندس باسم بن عبدالله الشافي (ممثل وزارة الخدمة المدنية)، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني (ممثل وزارة المالية)، ويزيد بن عبدالرحمن الحميد (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)، عبدالله بن صالح جمعة وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسامي بن علي سندي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان (ممثلون للقطاع الخاص).

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور غسان الشبل بأعضاء المجلس في دورته الجديدة متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم، مثمنا جهود المجلس السابق برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العام للطيران المدني سليمان بن عبد الله الحمدان ودوره الملموس في تطوير أداء المؤسسة وشركاتها، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة وتسريع خطوات التحول وإنجاز مبادراته الهادفة إلى مضاعفة الإنجازات وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية.

واطلع المجلس في اجتماعه الأول على عرض تعريفي بمنظومة المؤسسة وقطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية والمبادرات الرئيسية التي تم إنجازها خلال عام 2016م ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 وفي مقدمتها برنامج تحديث وتنمية الأسطول.

كما استعرض تقارير الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وخطتها لاستثمار الأسطول الجديد في توفير المزيد من السعة المقعدية داخلياً والتوسع في التشغيل الدولي وفق أسس تجارية ورفع الكفاءة التشغيلية ، وكذلك مستجدات إنشاء شركة "طيران أديل" ، وجملة من المبادرات والمشاريع الجاري العمل عليها والتي من أهم محاورها تطوير المنتجات وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف ، كما تم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.