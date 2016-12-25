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الخليج يختبر لاعبين إفريقيين قبل الفترة الشتوية

ينتظر أن يصل اللاعب الليبي محمد صوله إلى مطار الدمام اليوم الأحد للاختبار في صفوف فريق الخليج. وذكر الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر شبكة "تويتر" أن صوله سيصل الأحد مساء إلى الدمام للاختبار في صفوف الخليج. وفي الإطار ذاته سيصل لاعب إفريقي آخر للدمام صباح الاثنين للاختبار أيضاً في الخليج وهو المالي عبدالحي ديارا.


وتنوي إدارة الخليج التعاقد مع هذين اللاعبين في الفترة الشتوية في حال نجاح تجربتهما.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الخليج يختبر لاعبين إفريقيين قبل الفترة الشتوية
سبق

ينتظر أن يصل اللاعب الليبي محمد صوله إلى مطار الدمام اليوم الأحد للاختبار في صفوف فريق الخليج. وذكر الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر شبكة "تويتر" أن صوله سيصل الأحد مساء إلى الدمام للاختبار في صفوف الخليج. وفي الإطار ذاته سيصل لاعب إفريقي آخر للدمام صباح الاثنين للاختبار أيضاً في الخليج وهو المالي عبدالحي ديارا.


وتنوي إدارة الخليج التعاقد مع هذين اللاعبين في الفترة الشتوية في حال نجاح تجربتهما.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:13 PM

الخليج يختبر لاعبين إفريقيين قبل الفترة الشتوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ينتظر أن يصل اللاعب الليبي محمد صوله إلى مطار الدمام اليوم الأحد للاختبار في صفوف فريق الخليج. وذكر الحساب الرسمي لنادي الخليج عبر شبكة "تويتر" أن صوله سيصل الأحد مساء إلى الدمام للاختبار في صفوف الخليج. وفي الإطار ذاته سيصل لاعب إفريقي آخر للدمام صباح الاثنين للاختبار أيضاً في الخليج وهو المالي عبدالحي ديارا.


وتنوي إدارة الخليج التعاقد مع هذين اللاعبين في الفترة الشتوية في حال نجاح تجربتهما.
 

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