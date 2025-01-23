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"الخليوي": 3 عوامل أثرت في مسيرة إعداد يد الأخضر قبل المونديال

علق "تركي الخليوي" رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد على مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في كأس العالم المقامة في فرنسا، وقال: "أولًا نحمد الله على ما تحقق، وكان بالإمكان أفضل مما كان لو سارت الأمور طبيعية في معسكراتنا، وهي التي صاحبها كثير من النقص جراء ظروف الاختبارات لبعض اللاعبين وعدم تعاون بعض القطاعات، وظروف خاصة لآخرين؛ مما انعكس سلبًا على جماعية الآداء وعلى اكتمال الحصص التدريبية؛ حيث تم فقد ما يقارب ٥٠ حصة تدريبية منها ٣٠ في المعسكرين الداخلي والخارجي اللذين يسبقان البطولة مباشرة".

وأضاف "الخليوي": سوء الطالع أفقدنا الفوز أمام بيلاروسيا؛ حيث تأثر اللاعبون بالمستوى الكبير الذي قدموه أمام كرواتيا، ناهيك عن فارق الأجسام والإمكانات البشرية؛ ما سبب إرهاقًا للاعبينا، وتذبذب مستوى اللاعبين من مباراة لأخرى، إضافة إلى أن غياب اللاعب "مجتبى آل سالم" حرمنا من زيادة الفارق أمام تشيلي، وأيضًا ألقى الغياب بظلاله أمام الأرجنتين، ‪  لكن بالمجمل كانت مشاركة إيجابية أضافت لنا الكثير والكثير على الصعيد الفني والتكتيكي ومنح الثقة، وهناك بعض الملاحظات البسيطة ستتم مناقشة المدرب بها حال رجوع الفريق ليتم تلافيها في المرحلة المقبلة.

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"الخليوي": 3 عوامل أثرت في مسيرة إعداد يد الأخضر قبل المونديال
سبق

علق "تركي الخليوي" رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد على مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في كأس العالم المقامة في فرنسا، وقال: "أولًا نحمد الله على ما تحقق، وكان بالإمكان أفضل مما كان لو سارت الأمور طبيعية في معسكراتنا، وهي التي صاحبها كثير من النقص جراء ظروف الاختبارات لبعض اللاعبين وعدم تعاون بعض القطاعات، وظروف خاصة لآخرين؛ مما انعكس سلبًا على جماعية الآداء وعلى اكتمال الحصص التدريبية؛ حيث تم فقد ما يقارب ٥٠ حصة تدريبية منها ٣٠ في المعسكرين الداخلي والخارجي اللذين يسبقان البطولة مباشرة".

وأضاف "الخليوي": سوء الطالع أفقدنا الفوز أمام بيلاروسيا؛ حيث تأثر اللاعبون بالمستوى الكبير الذي قدموه أمام كرواتيا، ناهيك عن فارق الأجسام والإمكانات البشرية؛ ما سبب إرهاقًا للاعبينا، وتذبذب مستوى اللاعبين من مباراة لأخرى، إضافة إلى أن غياب اللاعب "مجتبى آل سالم" حرمنا من زيادة الفارق أمام تشيلي، وأيضًا ألقى الغياب بظلاله أمام الأرجنتين، ‪  لكن بالمجمل كانت مشاركة إيجابية أضافت لنا الكثير والكثير على الصعيد الفني والتكتيكي ومنح الثقة، وهناك بعض الملاحظات البسيطة ستتم مناقشة المدرب بها حال رجوع الفريق ليتم تلافيها في المرحلة المقبلة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
10:03 PM

"الخليوي": 3 عوامل أثرت في مسيرة إعداد يد الأخضر قبل المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق "تركي الخليوي" رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد على مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في كأس العالم المقامة في فرنسا، وقال: "أولًا نحمد الله على ما تحقق، وكان بالإمكان أفضل مما كان لو سارت الأمور طبيعية في معسكراتنا، وهي التي صاحبها كثير من النقص جراء ظروف الاختبارات لبعض اللاعبين وعدم تعاون بعض القطاعات، وظروف خاصة لآخرين؛ مما انعكس سلبًا على جماعية الآداء وعلى اكتمال الحصص التدريبية؛ حيث تم فقد ما يقارب ٥٠ حصة تدريبية منها ٣٠ في المعسكرين الداخلي والخارجي اللذين يسبقان البطولة مباشرة".

وأضاف "الخليوي": سوء الطالع أفقدنا الفوز أمام بيلاروسيا؛ حيث تأثر اللاعبون بالمستوى الكبير الذي قدموه أمام كرواتيا، ناهيك عن فارق الأجسام والإمكانات البشرية؛ ما سبب إرهاقًا للاعبينا، وتذبذب مستوى اللاعبين من مباراة لأخرى، إضافة إلى أن غياب اللاعب "مجتبى آل سالم" حرمنا من زيادة الفارق أمام تشيلي، وأيضًا ألقى الغياب بظلاله أمام الأرجنتين، ‪  لكن بالمجمل كانت مشاركة إيجابية أضافت لنا الكثير والكثير على الصعيد الفني والتكتيكي ومنح الثقة، وهناك بعض الملاحظات البسيطة ستتم مناقشة المدرب بها حال رجوع الفريق ليتم تلافيها في المرحلة المقبلة.

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