"الخيرية لمساعدة الشباب" تقدم الاستشارات الأسرية عبر هاتف مجاني

​تستقبل المكالمات وتتعامل معها بكل سرية

تقدم الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتنمية الأسرية بمكة المكرمة، الاستشارات الأسرية والتربوية والاجتماعية والنفسية للراغبين في الحصول على الاستشارات، سواء عن طريق الحضور لمقر مركز النقاء للرجال بالشرائع، والمقر النسائي بالعزيزية، أم من خلال الاتصال الهاتفي، وذلك في إطار سعي الجمعية إلى تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع المكي.

وأوضح المشرف العام على الجمعية "محمد المدخلي"، أن الجمعية اهتمت بالاستشارات الأسرية للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه الأسرة، من خلال مستشارين متخصصين في المجالات الأسرية والتربوية والاجتماعية والنفسية.

وأشار إلى أن الجمعية تستقبل الراغبين في الحصول على الاستشارات، سواء عن طريق الحضور لمقر مركز النقاء للرجال بالشرائع، والمقر النسائي بالعزيزية، أم من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد الخاص بالاستشارات الأسرية: "920001057"؛ حيث يتم تلقي الاتصالات من الجنسين خلال أيام العمل من الأحد حتى الخميس من الساعة الرابعة والنصف عصرًا حتى الثامنة والنصف مساء، مشيرًا إلى أن الجمعية حرصت على استقطاب نخبة من الاستشاريين المتخصصين في الشؤون الأسرية لتقديم الاستشارات المجانية خدمة للمجتمع المكي.

ويتلقى المركز المكالمات بكل سرية تامة، ويتعامل معها من خلال توجية المتصل باتباع الطرق الصحيحة لإيجاد حلول مثالية للمشاكل التي تعترض طريقة في الحياة الزوجية للطرفين رجالًا ونساء.