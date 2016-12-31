"الداخلية": استشهاد الجندي أول "هاشم البركاتي" بقطاع الدائر بجازان

إثر تعرض إحدى النقاط الحدودية لإطلاق نار كثيف من عناصر حوثية

أعلنت وزارة الداخلية تعرض إحدى النقاط الحدودية في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف نتج عنه استشهاد الجندي أول هاشم البركاتي.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في تصريح له "إنه عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم -السبت-، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة".

وأضاف المتحدث الأمني: أنه " تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود، هاشم عبيد محمد البركاتي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء."

