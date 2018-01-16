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"الداخلية": استشهاد العريف "محمد النجعي" نتيجة تعرُّض مركز حدودي في نجران لإطلاق نار

تم التعامل مع الموقف بمساندة القوات البرية.. وتبادل إطلاق النار والسيطرة على الموقف

صرَّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف، وقذائف عسكرية عبر الحدود.
 
وأضاف بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية، والسيطرة على الموقف.
 
وأشار إلى أنه نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود/ محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء -.
والله ولي التوفيق. 
 

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"الداخلية": استشهاد العريف "محمد النجعي" نتيجة تعرُّض مركز حدودي في نجران لإطلاق نار
سبق

صرَّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف، وقذائف عسكرية عبر الحدود.
 
وأضاف بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية، والسيطرة على الموقف.
 
وأشار إلى أنه نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود/ محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء -.
والله ولي التوفيق. 
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:09 AM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:55 AM
تم التعامل مع الموقف بمساندة القوات البرية.. وتبادل إطلاق النار والسيطرة على الموقف

"الداخلية": استشهاد العريف "محمد النجعي" نتيجة تعرُّض مركز حدودي في نجران لإطلاق نار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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31,534

صرَّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الخامسة من عصر أمس السبت 16 ربيع الآخر 1438هـ تعرَّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف، وقذائف عسكرية عبر الحدود.
 
وأضاف بأنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية، وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية، والسيطرة على الموقف.
 
وأشار إلى أنه نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود/ محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته، وتقبله في الشهداء -.
والله ولي التوفيق. 
 

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