الداخلية المصرية تصفي 10 عناصر إرهابية شمال سيناء

أدينوا في استهداف واغتيال رجال شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم من تصفية 10 عناصر إرهابية من المتورطين في استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء.



وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان اليوم أن قوات مكافحة الإرهاب داهمت وكراً للإرهابيين بالعريش مما نتج عنه مصرع جميع العناصر الإرهابية وعددهم 10 عناصر وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النار من الجانبين .



وأكد البيان عزم الداخلية المصرية على مواجهة تلك العناصر وإجهاض مخططاتهم العدائية في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من أرض الوطن وبصفة خاصة بمحافظة شمال سيناء وذلك بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة.