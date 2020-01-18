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المتحدث الأمني بـ "الداخلية": القبض على المطلوب ‏"حسين الفرج"

متورط بعدد من الجرائم الإرهابية منها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة

أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل عن القبض على المطلوب حسين محمد علي الفرج لتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية بمحافظة القطيف.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من القبض على المطلوب ‏"حسين محمد علي الفرج"، سعودي الجنسية، ‏والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستقف في وجه كل من تسوّل لهم أنفسهم الإخلال بالأمن وترويع المواطنين والمقيمين، والقيام بأنشطة إرهابية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وسوف يجدون -بتكاتف وتعاضد أبناء هذا الوطن المخلصين والواعين لما يحاك ضد بلادهم من مخططات- ما يردع إجرامهم ويقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض "إنه لا يفلح الظالمون".

ودعت الوزارة كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم، وأهابت في الوقت ذاته بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم المسارعة في الإبلاغ على الهاتف "990"، مشيرة إلى أنه يسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقًا. 


 

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المتحدث الأمني بـ "الداخلية": القبض على المطلوب ‏"حسين الفرج"
سبق

أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل عن القبض على المطلوب حسين محمد علي الفرج لتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية بمحافظة القطيف.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من القبض على المطلوب ‏"حسين محمد علي الفرج"، سعودي الجنسية، ‏والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستقف في وجه كل من تسوّل لهم أنفسهم الإخلال بالأمن وترويع المواطنين والمقيمين، والقيام بأنشطة إرهابية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وسوف يجدون -بتكاتف وتعاضد أبناء هذا الوطن المخلصين والواعين لما يحاك ضد بلادهم من مخططات- ما يردع إجرامهم ويقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض "إنه لا يفلح الظالمون".

ودعت الوزارة كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم، وأهابت في الوقت ذاته بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم المسارعة في الإبلاغ على الهاتف "990"، مشيرة إلى أنه يسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقًا. 


 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:45 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:33 AM
متورط بعدد من الجرائم الإرهابية منها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة

المتحدث الأمني بـ "الداخلية": القبض على المطلوب ‏"حسين الفرج"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
129
138,095

أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل عن القبض على المطلوب حسين محمد علي الفرج لتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية بمحافظة القطيف.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بفضل من الله من القبض على المطلوب ‏"حسين محمد علي الفرج"، سعودي الجنسية، ‏والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستقف في وجه كل من تسوّل لهم أنفسهم الإخلال بالأمن وترويع المواطنين والمقيمين، والقيام بأنشطة إرهابية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وسوف يجدون -بتكاتف وتعاضد أبناء هذا الوطن المخلصين والواعين لما يحاك ضد بلادهم من مخططات- ما يردع إجرامهم ويقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض "إنه لا يفلح الظالمون".

ودعت الوزارة كافة المطلوبين المعلن عنهم إلى المبادرة إلى تسليم أنفسهم، وأهابت في الوقت ذاته بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم المسارعة في الإبلاغ على الهاتف "990"، مشيرة إلى أنه يسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقًا. 


 

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