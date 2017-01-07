"الداخلية" تعلن تفاصيل العملية الأمنية الناجحة في بيان ومؤتمر.. الليلة

بعد مقتل اثنين من الإرهابيين الخطرين

تعلن وزارة الداخلية مساء اليوم السبت ، تفاصيل العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن صباح اليوم بالرياض وأسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين.

وينتظر أن يعقد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي مؤتمراً صحفياً للكشف عن النتائج الأمنية الجديدة.

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل عن العملية الأمنية في تقارير سابقة اليوم.

