"الداموك" يلتقي محافظ ينبع وأعضاء المجلس البلدي

لبحث توفير أقصى درجات السلامة وإجراءاتها

استقبل مدير الدفاع بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد بن أحمد الداموك، صباح اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي بينبع ومجلس الأهالي.

وأثنى محافظ ينبع على الدور الذي يقوم به الدفاع المدني في سبيل الحفاظ على سلامة سكان مدينة ينبع والمقدرات الاقتصادية بها، موضحاً أهميتها الإستراتيجية كونها منطقة صناعية اقتصادية.

من جانبه؛ أكد العميد خالد الداموك، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تولي منطقة ينبع جُل اهتمامها بتوفير كافة الإمكانات، والرفع من مستوى الأداء من خلال الفرضيات الأسبوعية والزيارات اليومية على منشآتها المهمة، للمحافظة على سلامتها.

كما عبر العميد "الداموك" عن شكره لمحافظ ينبع على هذه الزيارة واهتمامه الدائم وتواصله المستمر مع الدفاع المدني، وبحث السبل التي يمكن من خلالها توفير أقصى درجات السلامة وإجراءاتها بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في المحافظة.