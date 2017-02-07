الدحيم يجري عملية "الرباط" في الدوحة
توجه لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عمار الدحيم إلى الدوحة لإجراء الفحوصات الطبية النهائية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.
وحسب ما أعلن الشريك الصحي لنادي الاتحاد أن الدحيم سيغادر رفقة طبيب الشريك الصحي إلى إسبيتار في قطر.
ومن المتوقع أن يخضع الدحيم لجراحة استعواض الرباط الصليبي للركبة اليمنى يوم الخميس تحت إشراف الدكتور بيتر دوخ.
الدحيم يجري عملية "الرباط" في الدوحة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-07
توجه لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عمار الدحيم إلى الدوحة لإجراء الفحوصات الطبية النهائية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.
وحسب ما أعلن الشريك الصحي لنادي الاتحاد أن الدحيم سيغادر رفقة طبيب الشريك الصحي إلى إسبيتار في قطر.
ومن المتوقع أن يخضع الدحيم لجراحة استعواض الرباط الصليبي للركبة اليمنى يوم الخميس تحت إشراف الدكتور بيتر دوخ.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:57 PM
الدحيم يجري عملية "الرباط" في الدوحة
توجه لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم عمار الدحيم إلى الدوحة لإجراء الفحوصات الطبية النهائية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي.
وحسب ما أعلن الشريك الصحي لنادي الاتحاد أن الدحيم سيغادر رفقة طبيب الشريك الصحي إلى إسبيتار في قطر.
ومن المتوقع أن يخضع الدحيم لجراحة استعواض الرباط الصليبي للركبة اليمنى يوم الخميس تحت إشراف الدكتور بيتر دوخ.