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"الدفاع المدني" بالمدينة المنورة يحذر من مخاطر فصل الشتاء

دعا لاستعمال وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من المخاطر المصاحبة لدخول فصل الشتاء، وركزت على خطورة التنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، كما حذرت من استخدام وسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم.

وقال مدير الدفاع المدني لمنطقة المدينة المنورة "العميد خالد بن أحمد الداموك الثبيتي": "يجب التقيد بتعليمات السلامة والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة".

وأضاف: "أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة وما يصاحب ذلك من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة".

وأردف: "ينبغي استعمال وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم واتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب؛ حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية، مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى".

وتابع: "من الضروري صيانة سخانات المياه والتأكد من سلامة المنظم وعدم وجود ترسبات داخل السخان".

وحذر من عبور مجاري السيول والأودية والسباحة في المستنقعات المائية وترك الأطفال بالقرب من تلك المستنقعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" بالمدينة المنورة يحذر من مخاطر فصل الشتاء
سبق

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من المخاطر المصاحبة لدخول فصل الشتاء، وركزت على خطورة التنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، كما حذرت من استخدام وسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم.

وقال مدير الدفاع المدني لمنطقة المدينة المنورة "العميد خالد بن أحمد الداموك الثبيتي": "يجب التقيد بتعليمات السلامة والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة".

وأضاف: "أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة وما يصاحب ذلك من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة".

وأردف: "ينبغي استعمال وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم واتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب؛ حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية، مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى".

وتابع: "من الضروري صيانة سخانات المياه والتأكد من سلامة المنظم وعدم وجود ترسبات داخل السخان".

وحذر من عبور مجاري السيول والأودية والسباحة في المستنقعات المائية وترك الأطفال بالقرب من تلك المستنقعات.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
05:42 PM
دعا لاستعمال وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات

"الدفاع المدني" بالمدينة المنورة يحذر من مخاطر فصل الشتاء

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
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9,585

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من المخاطر المصاحبة لدخول فصل الشتاء، وركزت على خطورة التنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، كما حذرت من استخدام وسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم.

وقال مدير الدفاع المدني لمنطقة المدينة المنورة "العميد خالد بن أحمد الداموك الثبيتي": "يجب التقيد بتعليمات السلامة والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة".

وأضاف: "أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة وما يصاحب ذلك من انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز يؤدي استنشاقه بكميات كبيرة إلى الوفاة".

وأردف: "ينبغي استعمال وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم واتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب؛ حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية، مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى".

وتابع: "من الضروري صيانة سخانات المياه والتأكد من سلامة المنظم وعدم وجود ترسبات داخل السخان".

وحذر من عبور مجاري السيول والأودية والسباحة في المستنقعات المائية وترك الأطفال بالقرب من تلك المستنقعات.

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