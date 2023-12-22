"الدفاع المدني" بتبوك يكرم متحدثه السابق العميد "العنزي"

في حفل حضره جمع من الضباط والأفراد والمسؤولين

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك حفلًا لتكريم المتحدث الرسمي السابق للدفاع المدني بالمنطقة العميد متقاعد "ممدوح بن سليمان العنزي".

حضر الحفل جمع غفير من ضباط وأفراد الدفاع المدني، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والإعلاميين في منطقة تبوك.

وفي ختام الحفل استلم العميد "العنزي" عددًا من الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، فيما قدمت "سبق" درعًا تذكارية "للعنزي" قدمه الزميل "نواف الغضوري".