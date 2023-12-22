النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

"الدفاع المدني" بتبوك يكرم متحدثه السابق العميد "العنزي"

في حفل حضره جمع من الضباط والأفراد والمسؤولين

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك حفلًا لتكريم المتحدث الرسمي السابق للدفاع المدني بالمنطقة العميد متقاعد "ممدوح بن سليمان العنزي".

حضر الحفل جمع غفير من ضباط وأفراد الدفاع المدني، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والإعلاميين في منطقة تبوك.

وفي ختام الحفل استلم العميد "العنزي" عددًا من الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، فيما قدمت "سبق" درعًا تذكارية "للعنزي" قدمه الزميل "نواف الغضوري".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الدفاع المدني" بتبوك يكرم متحدثه السابق العميد "العنزي"
سبق

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك حفلًا لتكريم المتحدث الرسمي السابق للدفاع المدني بالمنطقة العميد متقاعد "ممدوح بن سليمان العنزي".

حضر الحفل جمع غفير من ضباط وأفراد الدفاع المدني، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والإعلاميين في منطقة تبوك.

وفي ختام الحفل استلم العميد "العنزي" عددًا من الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، فيما قدمت "سبق" درعًا تذكارية "للعنزي" قدمه الزميل "نواف الغضوري".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
06:21 PM
في حفل حضره جمع من الضباط والأفراد والمسؤولين

"الدفاع المدني" بتبوك يكرم متحدثه السابق العميد "العنزي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
703

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك حفلًا لتكريم المتحدث الرسمي السابق للدفاع المدني بالمنطقة العميد متقاعد "ممدوح بن سليمان العنزي".

حضر الحفل جمع غفير من ضباط وأفراد الدفاع المدني، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والإعلاميين في منطقة تبوك.

وفي ختام الحفل استلم العميد "العنزي" عددًا من الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، فيما قدمت "سبق" درعًا تذكارية "للعنزي" قدمه الزميل "نواف الغضوري".

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,361
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,740
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,073

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة