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الدفاع المدني بجدة يجلي 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في بناية

تم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث

أجلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم 7 أشخاص احتجزتهم سحب الدخان في بناية مكونة من دورين بعد اندلاع حريق نشب بالدور الأول من البناية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد للمركز الوطني في تمام الساعة ١٧:١٩ دقيقة عن اندلاع حريق في بناية غرب مستشفى العيون بحي الصفاء بمحافظة جدة، وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة تساندها آليات السلالم لموقع الحادث، ومع وصول الفرق لموقع الحادث عند الساعة ١٧:٢٢ دقيقة كانت ألسنة اللهب تشاهد من خلال نافذة بشقة بالدور الأول مع تصاعد في سحب الدخان وانتشارها داخل أروقة البناية المكونة من دورين وملحق.

وقال إن فرق الإنقاذ عملت على اقتحام البناية وتمكنت من إخراج سبعة أشخاص من أسرتين، وهم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال تعرضوا لحالة اختناق وتم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث، كما عملت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية إلى السطح كمنطقة آمنة وفي نفس التوقيت باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق الذي نشب بغرفة نوم بشقة بالدور الأول، ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء باشر التحقيق أعماله في معرفة أسباب نشوب الحريق الذي لم يسجل أي خسائر بالأرواح ولله الحمد.

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الدفاع المدني بجدة يجلي 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في بناية
سبق

أجلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم 7 أشخاص احتجزتهم سحب الدخان في بناية مكونة من دورين بعد اندلاع حريق نشب بالدور الأول من البناية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد للمركز الوطني في تمام الساعة ١٧:١٩ دقيقة عن اندلاع حريق في بناية غرب مستشفى العيون بحي الصفاء بمحافظة جدة، وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة تساندها آليات السلالم لموقع الحادث، ومع وصول الفرق لموقع الحادث عند الساعة ١٧:٢٢ دقيقة كانت ألسنة اللهب تشاهد من خلال نافذة بشقة بالدور الأول مع تصاعد في سحب الدخان وانتشارها داخل أروقة البناية المكونة من دورين وملحق.

وقال إن فرق الإنقاذ عملت على اقتحام البناية وتمكنت من إخراج سبعة أشخاص من أسرتين، وهم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال تعرضوا لحالة اختناق وتم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث، كما عملت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية إلى السطح كمنطقة آمنة وفي نفس التوقيت باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق الذي نشب بغرفة نوم بشقة بالدور الأول، ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء باشر التحقيق أعماله في معرفة أسباب نشوب الحريق الذي لم يسجل أي خسائر بالأرواح ولله الحمد.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:35 PM
تم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث

الدفاع المدني بجدة يجلي 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في بناية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,963

أجلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم 7 أشخاص احتجزتهم سحب الدخان في بناية مكونة من دورين بعد اندلاع حريق نشب بالدور الأول من البناية.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد للمركز الوطني في تمام الساعة ١٧:١٩ دقيقة عن اندلاع حريق في بناية غرب مستشفى العيون بحي الصفاء بمحافظة جدة، وتم على الفور تحريك الفرق اللازمة تساندها آليات السلالم لموقع الحادث، ومع وصول الفرق لموقع الحادث عند الساعة ١٧:٢٢ دقيقة كانت ألسنة اللهب تشاهد من خلال نافذة بشقة بالدور الأول مع تصاعد في سحب الدخان وانتشارها داخل أروقة البناية المكونة من دورين وملحق.

وقال إن فرق الإنقاذ عملت على اقتحام البناية وتمكنت من إخراج سبعة أشخاص من أسرتين، وهم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال تعرضوا لحالة اختناق وتم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث، كما عملت فرق الإنقاذ على إخلاء البناية إلى السطح كمنطقة آمنة وفي نفس التوقيت باشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق الذي نشب بغرفة نوم بشقة بالدور الأول، ومع انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء باشر التحقيق أعماله في معرفة أسباب نشوب الحريق الذي لم يسجل أي خسائر بالأرواح ولله الحمد.

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