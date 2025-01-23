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إنقاذ العالقٓين في منحدر بـ"عقبة الباحة" ونقلهما لمستشفى الملك فهد

"فرق المدني" أخرجتهما و"الهلال الأحمر" أسعفهما

أنقذت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، مساء اليوم، شخصين بعدما علقا في منحدر جبلي بعقبة الباحة أثناء سيرهما راجلين بالمنحدر، حيث تعرضا للتعب نتيجة صعوبة الطريق الذي سلكاه ولم يستطيعا العودة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس الغامدي لـ"سبق": إن الفرق توصلت لشخصين عالقين في منحدر بعقبة الباحة، وجرى استخراجهما من الموقع، ونقلا بواسطة الإسعاف للمستشفى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن الفرق باشرت بلاغاً عند قرابة الساعة الثامنة مساء اليوم يفيد باحتجاز شخصين في منحدر بعقبة الباحة، حيث تم توجيه الفرق للموقع، مشيراً إلى تمركز الفرق بالموقع لحين إنهاء رجال الدفاع المدني عملهم في عمليات استخراج الشخصين العالقين.

وأشار إلى أنه بعد استخراجهما تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وإعطاؤهما الأكسجين وقياس مستوى الضغط والسكر والنبض، حيث تلاحظ ارتفاع في معدل نبضات القلب وألم لأحد المصابين بالركبه اليمنى، وتم بعد ذلك نقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم العلاج اللازم لهما.


..................................................

توصلت لهما الفِرق وبدأت في محاولات إخراجهما

الدفاع المدني يباشر إنقاذ شخصَيْن علقا في منحدر جبلي بـ"عقبة الباحة"

 

تباشر فِرق الإنقاذ والإسعاف بمنطقة الباحة حاليًا محاولات إنقاذ شخصَين، علقا في منحدر جبلي قرب عقبة الباحة أثناء سيرهما راجلَين بالمنحدر، وتعرضا للتعب نتيجة صعوبة الطريق الذي سلكاه؛ ولم يستطيعا العودة.
 
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، لـ"سبق": إن الفرق تلقت البلاغ، وانتقلت للموقع، وتوصلت لشخصَين عالقَين في منحدر بعقبة الباحة، ويجري حاليًا عملية استخراجهما من الموقع شديد الوعورة. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ العالقٓين في منحدر بـ"عقبة الباحة" ونقلهما لمستشفى الملك فهد
سبق

أنقذت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، مساء اليوم، شخصين بعدما علقا في منحدر جبلي بعقبة الباحة أثناء سيرهما راجلين بالمنحدر، حيث تعرضا للتعب نتيجة صعوبة الطريق الذي سلكاه ولم يستطيعا العودة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس الغامدي لـ"سبق": إن الفرق توصلت لشخصين عالقين في منحدر بعقبة الباحة، وجرى استخراجهما من الموقع، ونقلا بواسطة الإسعاف للمستشفى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن الفرق باشرت بلاغاً عند قرابة الساعة الثامنة مساء اليوم يفيد باحتجاز شخصين في منحدر بعقبة الباحة، حيث تم توجيه الفرق للموقع، مشيراً إلى تمركز الفرق بالموقع لحين إنهاء رجال الدفاع المدني عملهم في عمليات استخراج الشخصين العالقين.

وأشار إلى أنه بعد استخراجهما تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وإعطاؤهما الأكسجين وقياس مستوى الضغط والسكر والنبض، حيث تلاحظ ارتفاع في معدل نبضات القلب وألم لأحد المصابين بالركبه اليمنى، وتم بعد ذلك نقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم العلاج اللازم لهما.


..................................................

توصلت لهما الفِرق وبدأت في محاولات إخراجهما

الدفاع المدني يباشر إنقاذ شخصَيْن علقا في منحدر جبلي بـ"عقبة الباحة"

 

تباشر فِرق الإنقاذ والإسعاف بمنطقة الباحة حاليًا محاولات إنقاذ شخصَين، علقا في منحدر جبلي قرب عقبة الباحة أثناء سيرهما راجلَين بالمنحدر، وتعرضا للتعب نتيجة صعوبة الطريق الذي سلكاه؛ ولم يستطيعا العودة.
 
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، لـ"سبق": إن الفرق تلقت البلاغ، وانتقلت للموقع، وتوصلت لشخصَين عالقَين في منحدر بعقبة الباحة، ويجري حاليًا عملية استخراجهما من الموقع شديد الوعورة. 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
10:04 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
"فرق المدني" أخرجتهما و"الهلال الأحمر" أسعفهما

إنقاذ العالقٓين في منحدر بـ"عقبة الباحة" ونقلهما لمستشفى الملك فهد

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
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أنقذت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، مساء اليوم، شخصين بعدما علقا في منحدر جبلي بعقبة الباحة أثناء سيرهما راجلين بالمنحدر، حيث تعرضا للتعب نتيجة صعوبة الطريق الذي سلكاه ولم يستطيعا العودة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس الغامدي لـ"سبق": إن الفرق توصلت لشخصين عالقين في منحدر بعقبة الباحة، وجرى استخراجهما من الموقع، ونقلا بواسطة الإسعاف للمستشفى.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إن الفرق باشرت بلاغاً عند قرابة الساعة الثامنة مساء اليوم يفيد باحتجاز شخصين في منحدر بعقبة الباحة، حيث تم توجيه الفرق للموقع، مشيراً إلى تمركز الفرق بالموقع لحين إنهاء رجال الدفاع المدني عملهم في عمليات استخراج الشخصين العالقين.

وأشار إلى أنه بعد استخراجهما تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وإعطاؤهما الأكسجين وقياس مستوى الضغط والسكر والنبض، حيث تلاحظ ارتفاع في معدل نبضات القلب وألم لأحد المصابين بالركبه اليمنى، وتم بعد ذلك نقلهما لمستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم العلاج اللازم لهما.


..................................................

توصلت لهما الفِرق وبدأت في محاولات إخراجهما

الدفاع المدني يباشر إنقاذ شخصَيْن علقا في منحدر جبلي بـ"عقبة الباحة"

 

تباشر فِرق الإنقاذ والإسعاف بمنطقة الباحة حاليًا محاولات إنقاذ شخصَين، علقا في منحدر جبلي قرب عقبة الباحة أثناء سيرهما راجلَين بالمنحدر، وتعرضا للتعب نتيجة صعوبة الطريق الذي سلكاه؛ ولم يستطيعا العودة.
 
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي، لـ"سبق": إن الفرق تلقت البلاغ، وانتقلت للموقع، وتوصلت لشخصَين عالقَين في منحدر بعقبة الباحة، ويجري حاليًا عملية استخراجهما من الموقع شديد الوعورة. 

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