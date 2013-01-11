الدكتوراه في القانون لـ"الماجد" من بريطانيا

حصل الباحث "معاذ بن عبدالعزيز الماجد" على الدكتوراه في القانون من جامعة ليدز البريطانية.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور معاذ الماجد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.
حصل الباحث "معاذ بن عبدالعزيز الماجد" على الدكتوراه في القانون من جامعة ليدز البريطانية.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور معاذ الماجد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.
حصل الباحث "معاذ بن عبدالعزيز الماجد" على الدكتوراه في القانون من جامعة ليدز البريطانية.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور معاذ الماجد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.
حصل الباحث "معاذ بن عبدالعزيز الماجد" على الدكتوراه في القانون من جامعة ليدز البريطانية.
"سبق" تبارك لـ"الدكتور معاذ الماجد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.