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الدكتوراه لـ"تركي بن خالد" من بريطانيا

احتفل "الأمير الدكتور تركي بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز"، بحفل تخرجه، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في العلاقات السعودية الإيرانية من قسم دراسات الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، في جامعة كنجز كوليج لندن "king's college London"، واحتفلت معه مجموعة من حملة الدكتوراه.

 

حضر الحفل عدد من الأمراء وجمع كبير من الأصدقاء.

 

"سبق" تهنئ "الأمير الدكتور تركي بن خالد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.

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الدكتوراه لـ"تركي بن خالد" من بريطانيا
سبق

احتفل "الأمير الدكتور تركي بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز"، بحفل تخرجه، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في العلاقات السعودية الإيرانية من قسم دراسات الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، في جامعة كنجز كوليج لندن "king's college London"، واحتفلت معه مجموعة من حملة الدكتوراه.

 

حضر الحفل عدد من الأمراء وجمع كبير من الأصدقاء.

 

"سبق" تهنئ "الأمير الدكتور تركي بن خالد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
05:41 PM

الدكتوراه لـ"تركي بن خالد" من بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل "الأمير الدكتور تركي بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز"، بحفل تخرجه، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في العلاقات السعودية الإيرانية من قسم دراسات الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، في جامعة كنجز كوليج لندن "king's college London"، واحتفلت معه مجموعة من حملة الدكتوراه.

 

حضر الحفل عدد من الأمراء وجمع كبير من الأصدقاء.

 

"سبق" تهنئ "الأمير الدكتور تركي بن خالد"، وتتمنى له مزيد التوفيق.

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