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الدمام .. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرّب مخدرات

حاول تهريب كمية من الهيروين داخل أحشائه

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانٍ باكستاني بالمنطقة الشرقية؛ كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.
 
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية؛ لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، فيما يلي نصه:
 
قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
 
بفضلٍ من الله تم القبض على المدعو / لال محمد عبدالرزاق خان - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني/ لال محمد عبدالرزاق خان - باكستاني الجنسية - اليوم الأربعاء 11 / 5 / 1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
 
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام .. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرّب مخدرات
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانٍ باكستاني بالمنطقة الشرقية؛ كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.
 
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية؛ لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، فيما يلي نصه:
 
قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
 
بفضلٍ من الله تم القبض على المدعو / لال محمد عبدالرزاق خان - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني/ لال محمد عبدالرزاق خان - باكستاني الجنسية - اليوم الأربعاء 11 / 5 / 1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
 
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
11:40 AM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:02 AM
حاول تهريب كمية من الهيروين داخل أحشائه

الدمام .. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرّب مخدرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
6
17,311

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانٍ باكستاني بالمنطقة الشرقية؛ كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.
 
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية؛ لتهريبه كمية من الهيروين المخدر، فيما يلي نصه:
 
قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
 
بفضلٍ من الله تم القبض على المدعو / لال محمد عبدالرزاق خان - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني/ لال محمد عبدالرزاق خان - باكستاني الجنسية - اليوم الأربعاء 11 / 5 / 1438هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
 
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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