الدمام.. "نادي الحي بصفوى" يطلق برنامج "صحتي في خطوتي"

نفّذ نادي مدرسة الحي بصفوى، الاثنين الماضي، برنامج المشي بعنوان "صحتي في خطوتي" على مستوى المنطقة الشرقية.

حضر التدشين مشرف النشاط الرياضي بالإدارة العامة للتعليم بالشرقية، وسفير الاستراتيجية الرياضية بتطوير "محمد العتيبي"، ورئيس قسم النشاط الاجتماعي بالمنطقة الشرقية "شبيب العواد"، ومشرف التربية البدنية بقطاع القطيف "نادر السويكت"، والعديد من الشخصيات البارزة على مستوى الصعيد الاجتماعي والمؤسساتي من داخل صفوى وخارجها.

وأوضح مدير نادي مدرسة الحي بصفوى "محمد الصفواني" أن هذا البرنامج اجتماعي، الهدف من إقامته توعيةُ المجتمع وتثقيفه بالرياضة بشكل عام ورياضة المشي كممارسة صحية بشكل خاص؛ حيث استهدف مختلف الفئات السِّنّية من أفراد المجتمع، واحتوى البرنامج على العديد من الفعاليات الصحية الحيوية والتثقيفية التي تهتم بصحة ولياقة الفرد والوقاية من مسببات الأزمات الصحية.

وأضاف أنه تم عمل الفحوصات الحيوية (فحص السكر، قياس ضغط الدم، نبضات القلب، قياس الطول والوزن، الوزن المثالي لكل مشارك)، ومن ثم وُزّع الزي الرياضي للمشاركين، وتم إيضاح الطريقة الصحيحة لممارسة المشي لجميع المشاركين قبل انطلاق ساعة المشي.

وشارك في البرنامج 583 فرداً؛ حيث بلغ عدد المشاركين من فئة الكبار 189، ومن فئة الناشئة (الطلاب ) 394 طالباً من مختلف المدارس، وبلغ عدد المتطوعين في البرنامج 59 متطوعاً؛ منهم 21 معلماً و35 طالباً، كما شارك في الفعاليات مستوصف جمعية الصفا الخيرية بثلاثة أطباء وسيارة إسعاف.

وفي نهاية البرنامج تم أخذ صورة تذكارية للجميع وتوزيع شهادة حضور البرنامج للمشاركين.