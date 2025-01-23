أطاح أفراد من الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن بجدة بشخصين من جنسية آسيوية, قاما بالدخول لأحد المحال التجارية وتهديد العامل بقصد سرقة خزينة النقود.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت من ضبط شخصين من جنسية آسيوية قاما بالدخول لأحد محلات بيع المواد الغذائية وتهديد العامل بها وذلك بقصد السرقة، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما لمركز شرطة الشمالية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ومن ثم إحالتهما لجهة الاختصاص.
الدوريات السرية بجدة تطيح بمقيمين هددا عاملاً بمحل تجاري
تم التحفظ عليهما وتسليمهما لمركز شرطة الشمالية
أطاح أفراد من الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن بجدة بشخصين من جنسية آسيوية, قاما بالدخول لأحد المحال التجارية وتهديد العامل بقصد سرقة خزينة النقود.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت من ضبط شخصين من جنسية آسيوية قاما بالدخول لأحد محلات بيع المواد الغذائية وتهديد العامل بها وذلك بقصد السرقة، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما لمركز شرطة الشمالية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ومن ثم إحالتهما لجهة الاختصاص.
أطاح أفراد من الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن بجدة بشخصين من جنسية آسيوية, قاما بالدخول لأحد المحال التجارية وتهديد العامل بقصد سرقة خزينة النقود.
تم التحفظ عليهما وتسليمهما لمركز شرطة الشمالية
الدوريات السرية بجدة تطيح بمقيمين هددا عاملاً بمحل تجاري
أطاح أفراد من الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن بجدة بشخصين من جنسية آسيوية, قاما بالدخول لأحد المحال التجارية وتهديد العامل بقصد سرقة خزينة النقود.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت من ضبط شخصين من جنسية آسيوية قاما بالدخول لأحد محلات بيع المواد الغذائية وتهديد العامل بها وذلك بقصد السرقة، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما لمركز شرطة الشمالية لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي ومن ثم إحالتهما لجهة الاختصاص.