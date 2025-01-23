الدوريات السرية تضبط لحومًا فاسدة في مسلخ بـ"سلطانة الحوية"

بعد رفض العمالة التجاوب مع مندوبي البلدية وفتح إحدى الغرف

ضبطت الدوريات الأمنية السرية ومراقبو بلدية الحوية شمال الطائف، يوم أمس، لحومًا فاسدة وجدت في إحدى غرف التفتيش الملحقة بأحد المسالخ بحي سلطانة بالحوية.

وكانت عمالة المسلخ قد رفضت التجاوب مع فرق البلدية عند طلبها فتح إحدى الغرف فلجأ مراقبو البلدية لابلاغ الدوريات الأمنية السرية التي باشرت الواقعة.

وبعد ضبط كمية من اللحوم المتعفنة، تم تحرير محضر مشترك بالواقعة وتطبيق الإجراءات النظامية.