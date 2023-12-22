الدوريات والأمانة بالباحة تضبطان 3 شاحنات محمَّلة بكميات منتهية من حليب الأطفال و"المعمول"

ظهرت عليها عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي

ضبطت أمانة منطقة الباحة والدوريات الأمنية بالمنطقة بإحدى نقاط التفتيش ثلاث شاحنات صغيرة محمَّلة بكميات من البسكويت والمعمول وخلافهما وحليب الأطفال منتهية الصلاحية، مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وكانت متجهة إلى مدينة الباحة وتهامة.



وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، المهندس صديق الشيخي، أنه فور تلقي البلاغ من الدوريات الأمنية تم تشكيل فريق عمل بالمراقبين الصحيين، وتبيَّن من خلال الكشف على المواد الغذائية داخل الشاحنات أنها منتهية الصلاحية، مع ظهور علامات عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وعدم وجود شهادة المصنع، وبعضها مجهولة المصدر؛ فتم إتلاف كامل الكميات، التي تقدر بأكثر من ٥٠ كيلو من حليب الأطفال والبسكويت والمعمول، وجارٍ العمل على استكمال جميع الإجراءات اللازمة.



وشدد أمين المنطقة، المهندس محمد بن مبارك المجلي، على تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وعدم السماح بأي تساهل في هذا الشأن؛ لوقاية المستهلكين وحمايتهم، حرصًا على تأمين إمداد غذائي سليم لرفع المستوى الصحي. منوهًا بجهود الدوريات الأمنية بمنطقة الباحة، وتعاونها المستمر مع الأمانة في كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، وداعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.



وتبذل الدوريات الأمنية وفرق الأمانة بالمنطقة جهودًا واسعة لمنع مثل هذه المخالفات؛ إذ استوقفت العديد من الشاحنات خلال الفترة الأخيرة؛ للتحقق من الأغذية المنقولة، ورصدت عددًا من المخالفات أثناء عملية نقل المواد، وتعاملت معها بالأنظمة المتبعة.

