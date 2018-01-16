الدوري الإنجليزي: إيفرتون يهزم السيتي برباعية تاريخية.. ورأسية "إبرا" تنقذ مانشستر

سقط مانشستر سيتي بطريقة مذلة أمام مضيفه إيفرتون الذي انتصر برباعية نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك ضمن إطار الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح روميلو لوكاكو باب التسجيل بحلول الدقيقة 34 بعد أن وضع الكرة على يسار الحارس كلاوديو برافو.

واصل إيفرتون الاعتماد على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني تاركاً الكرة لمانشستر سيتي، وفي الدقيقة الثالثة أضاف كيفين ميراليس الهدف الثاني، ثم أحرز توم ديفيز الهدف الثالث في الدقيقة 79، قبيل أن يطلق لوكمان رصاصة الرحمة على رجال جوارديولا بتسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 42 وظل في المركز الخامس بشكل مؤقت، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 33 وحافظ على موقعه في المركز السابع.

وفي نفس الجولة خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة ديربي إنجلترا التي جمعت الكبيرين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح ليفربول باب التسجيل عن طريق جيمس ميلنر من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 27 تسبب بها أغلى لاعب في التاريخ بول بوجبا بعد أن لمس الكرة بيده وهو يرتقي لضرب الكرة برأسه.

وفرض مانشستر يونايتد ضغطاً كبيراً على دفاعات ليفربول طوال الشوط الأول، لكن مهمته بالتسجيل باءت بالفشل.

واصل مانشستر يونايتد السيطرة على مجريات اللقاء في معظم أوقات الشوطالثاني، وأحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدف التعادل عبر رأسية مميزة بحلول الدقيقة 84 لينقذ فريقه من هزيمة محققة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 40 وظل في المركز السادس في سلم الترتيب، كذلك رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 45 واستعاد المركز الثالث.