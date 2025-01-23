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الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتربع على الصدارة.. والأرسنال ينجو بهدف الدقيقة الأخيرة

تغلب تشيلسي على ضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين، ليبتعد في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، أرسنال، الذي فاز على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" تقدم تشيلسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد احتساب تسع دقائق من قبل حكم المباراة، عبر هدافه الإسباني دييغو كوستا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عاد "أسود غرب لندن" وسجلوا الهدف الثاني عبر المدافع الإنجليزي غاري كاهيل عند الدقيقة 81، ليحسم كاهيل فوز فريقه، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لتشيلسي.

أما على أرضية ملعب "الإمارات" في شمال العاصمة البريطانية لندن، فقد قفز أرسنال إلى المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ تقدم المدافع الألماني تشوردان موستافي لأرسنال عند الدقيقة 59.

وفي الوقت بدل الضائع الذي قدر بسبع دقائق سجل الضيوف هدف التعادل من علامة الجزاء عبر اللاعب الإنجليزي أندريه غراي، قبل أن يسجل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء كذلك هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد لمصلحة أرسنال.

وبهاتين النتيجتين ابتعد تشيلسي بالصدارة بفارق ثماني نقاط عن أرسنال، بعد وصوله للنقطة 55، في وقت قفز فيه أرسنال للمركز الثاني بعد تحقيقه النقطة رقم 47، متفوقاً على توتنهام هوتسبرز بنقطة واحدة وعن ليفربول بنقطتين، مع تبقي 16 جولة في "البريميرليغ".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتربع على الصدارة.. والأرسنال ينجو بهدف الدقيقة الأخيرة
سبق

تغلب تشيلسي على ضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين، ليبتعد في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، أرسنال، الذي فاز على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" تقدم تشيلسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد احتساب تسع دقائق من قبل حكم المباراة، عبر هدافه الإسباني دييغو كوستا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عاد "أسود غرب لندن" وسجلوا الهدف الثاني عبر المدافع الإنجليزي غاري كاهيل عند الدقيقة 81، ليحسم كاهيل فوز فريقه، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لتشيلسي.

أما على أرضية ملعب "الإمارات" في شمال العاصمة البريطانية لندن، فقد قفز أرسنال إلى المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ تقدم المدافع الألماني تشوردان موستافي لأرسنال عند الدقيقة 59.

وفي الوقت بدل الضائع الذي قدر بسبع دقائق سجل الضيوف هدف التعادل من علامة الجزاء عبر اللاعب الإنجليزي أندريه غراي، قبل أن يسجل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء كذلك هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد لمصلحة أرسنال.

وبهاتين النتيجتين ابتعد تشيلسي بالصدارة بفارق ثماني نقاط عن أرسنال، بعد وصوله للنقطة 55، في وقت قفز فيه أرسنال للمركز الثاني بعد تحقيقه النقطة رقم 47، متفوقاً على توتنهام هوتسبرز بنقطة واحدة وعن ليفربول بنقطتين، مع تبقي 16 جولة في "البريميرليغ".

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:53 PM

الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتربع على الصدارة.. والأرسنال ينجو بهدف الدقيقة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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تغلب تشيلسي على ضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين، ليبتعد في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، أرسنال، الذي فاز على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" تقدم تشيلسي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، الذي شهد احتساب تسع دقائق من قبل حكم المباراة، عبر هدافه الإسباني دييغو كوستا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عاد "أسود غرب لندن" وسجلوا الهدف الثاني عبر المدافع الإنجليزي غاري كاهيل عند الدقيقة 81، ليحسم كاهيل فوز فريقه، وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لتشيلسي.

أما على أرضية ملعب "الإمارات" في شمال العاصمة البريطانية لندن، فقد قفز أرسنال إلى المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ تقدم المدافع الألماني تشوردان موستافي لأرسنال عند الدقيقة 59.

وفي الوقت بدل الضائع الذي قدر بسبع دقائق سجل الضيوف هدف التعادل من علامة الجزاء عبر اللاعب الإنجليزي أندريه غراي، قبل أن يسجل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء كذلك هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد لمصلحة أرسنال.

وبهاتين النتيجتين ابتعد تشيلسي بالصدارة بفارق ثماني نقاط عن أرسنال، بعد وصوله للنقطة 55، في وقت قفز فيه أرسنال للمركز الثاني بعد تحقيقه النقطة رقم 47، متفوقاً على توتنهام هوتسبرز بنقطة واحدة وعن ليفربول بنقطتين، مع تبقي 16 جولة في "البريميرليغ".

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