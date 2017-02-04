الدوري الإنجليزي: تشيلسي يقترب من اللقب بثلاثية في شباك الآرسنال

حسم فريق تشيلسي "ديربي مدينة لندن" لمصلحته إثر تغلبه على ضيفه آرسنال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاحية مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم تشيلسي بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة 13 ثم سجل إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يختتم فابريجاس اهداف تشيلسي في الدقيقة 85، فيما سجل أوليفييه جيرو هدف حفظ ماء الوجه لآرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وعزز تشيلسي، بهذا الفوز، صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثالث.



وتعرض ليفربول للخسارة على يد هال سيتي بهدفين دون رد، ليبقى الليفر رابعاً ويصعد سيتي للمركز الثامن عشر.



وفي بقية المباريات، كسب إيفرتون ضيفه بورنموث بسداسية مقابل ثلاثة، فيما تغلب وست هام على ساوثهامبتون ٣-١ ، وخسر كريستال بالاس على ملعبه برباعية نظيفة من سندرلاند.



كما تغلب واتفورد على بيرنللي ٢-١ وكسب وست بروميتش نظيره ستوك ستي ١-٠.

