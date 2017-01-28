"الدويسي" يطمئن على صحة الطفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية

​إنفاذاً لتوجيهات أمير جازان.. وقال: التحقيقات جارية معها لمعرفة الدوافع واﻷسباب

إنفاذا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، زار مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي الطفلتين المصابتين جراء الاعتداء عليهما من قبل الخادمة اﻹفريقية بمستشفى الملك فهد بجازان واطمأن على صحتهما، مفيدا بأن الحادثة حظيت بمتابعة شخصية من قبل أمير المنطقة ومدير اﻷمن العام.

وفي ذات السياق، قال اللواء الدويسي إن الخادمة اﻹفريقية تم ضبطها، وجرى إيقافها بسجن النساء بجازان، ومازالت التحقيقات جارية معها لمعرفة الدوافع واﻷسباب.

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