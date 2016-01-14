الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

سيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي في بيان، اليوم، أن الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل الى رحمة الله تعالى، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.