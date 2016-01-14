الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
سيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة
أعلن الديوان الملكي في بيان، اليوم، أن الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل الى رحمة الله تعالى، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-01-14
أعلن الديوان الملكي في بيان، اليوم، أن الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل الى رحمة الله تعالى، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
12:12 PM
سيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة
الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي في بيان، اليوم، أن الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل الى رحمة الله تعالى، وسيُصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.