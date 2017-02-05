قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بالمويه المقدم محمد شجاع العتيبي، المقدم فهد بن معمر الذيابي رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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"الذيابي" يتقلد رتبة مقدم بمدني المويه
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بالمويه المقدم محمد شجاع العتيبي، المقدم فهد بن معمر الذيابي رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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"الذيابي" يتقلد رتبة مقدم بمدني المويهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-05
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
09:55 PM
"الذيابي" يتقلد رتبة مقدم بمدني المويه
قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بالمويه المقدم محمد شجاع العتيبي، المقدم فهد بن معمر الذيابي رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
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