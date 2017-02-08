الرئيس الأمريكي يُعرب عن دعم بلاده لتركيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعم بلاده لتركيا كشريك استراتيجي وحليف في حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن ترامب تناول أيضاً التزام البلدين المشترك بمكافحة الإرهاب في كل صوره، وأشاد بإسهامات تركيا في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.