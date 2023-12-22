وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.
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الرئيس الفلسطيني يصل الرياض.. اليوم
استقبله "العبيان" بمطار الملك خالد
وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.
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الرئيس الفلسطيني يصل الرياض.. اليوموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2016-12-21
21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
05:14 PM
استقبله "العبيان" بمطار الملك خالد
الرئيس الفلسطيني يصل الرياض.. اليوم
وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.
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