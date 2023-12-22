الرئيس الفلسطيني يصل الرياض.. اليوم

استقبله "العبيان" بمطار الملك خالد

وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.