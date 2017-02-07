الرئيس اليمني للشعب: لن نخذلكم ولن نسلم البلاد للانقلابيين

قوات التحالف العربي تطهر مدينة المخا من مليشيات الحوثي

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في كلمته التي ألقاها في المهرجان الجماهيري الذي نظمه أبناء محافظة سقطرى بمناسبة زيارته للمحافظة: "لن نخذلكم ولن نسلم البلاد للانقلابيين، وسنبني اليمن الاتحادي الجديد، ونرفع علمنا الغالي فوق جبال مران، وعلى كل شبر من أرضنا الطاهرة ولن تحكمنا إيران.

وأضاف هادي أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، مشددًا على أن إيران لن تحكم اليمن مهما كلف ذلك، ورافضًا تسليم البلاد للانقلابيين وفقًا لسكاي نيوز.

ميدانياً تمكنت القوات الشرعية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربي، من تطهير كامل مدينة المخا من مليشيات الحوثي الانقلابية بعد قتل وأسر عدد كبير منها وفرار آخرين، حيث نفذت القوات الشرعية عملية اقتحام المدينة من 3 جهات من الشرق والجنوب والشمال بعد تطويق كامل المدينة.

وقد حررت القوات الشرعية عددًا كبيراً من المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانت تحتجزهم المليشيات رهائن ودروعًا بشرية، فيما تواصل تطهير المدينة من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها المليشيات قبل فرارها، إضافة إلى عملية تأمين المدينة من الداخل والخارج.