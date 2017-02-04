الرئيس اليمني: يجب العمل بروح الفريق الواحد انتصاراً لقضايا الشعب

عقد لقاءً مع مستشاريه وتحدث عن المستجدات الميدانية والعسكرية

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار لقضايا الشعب.

وقال "هادي" خلال لقاء عقده مع مستشاريه، إن الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي يدعم الشرعية الدستورية ويدين أعمال التمرد للمليشيا الانقلابية.

وتحدث الرئيس اليمني عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية وخطوات استعادة الدولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المواطنين في بلاده.

وأضاف: "قضيتنا واضحة والمجتمع الدولي داعم ومساند لخطواتنا بصفتهم شركاء لليمن في خياره السلمي عبر عملية التحول منذ العام 2011 من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كل مكونات شعبنا اليمني".

