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الرائد يضرب موعدًا مع التعاون.. والخليج يمزق شباك العين بالـ٨

في دور الـ٣٢ من كأس الملك.. الفتح يقلب الطاولة على الوطني

تأهلت فِرق الفتح والرائد والخليج إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على حساب الوطني والجبلين والعين، وذلك بفوزها ضمن دور الـ٣٢ من البطولة.

وسيلعب في الدور المقبل الفتح أمام الاتفاق، والرائد أمام التعاون، ويلتقي الخليج نظيره الفيصلي.

وتأهل فريق الفتح بعد أن كسب الوطني بنتيجة ٢-١ في مباراة أُقيمت بالأحساء.

ونجح لاعبو الفتح في قلب تأخرهم بهدف للوطني، سجله عبدالعزيز البلوي عند الدقيقة الـ٤٨، إلى انتصار بهدفين، حملا توقيع أندري فيليبي ألفيس "ركلة جزاء"، وناثان جونيور، وذلك في الدقيقتين الـ٦٩ والـ٧٦.

وفي بريدة سجل إسماعيل بانجورا مهاجم فريق الرائد ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الجبلين؛ ليقود فريقه للتأهل.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق الـ١٤والـ١٩والـ٦٩.

وفي الخبر، هز الخليج شباك العين ٨ مرات؛ ليتأهل للدور المقبل في مباراة انتهت ٨-١.

وجاءت أهداف الخليج عن طريق عبدالله سالم "هدفين"، وطلال مجرشي "هدفين"، وجادسون سانتوس "هدفين"، وعبدالإله بخاري وطلال الاوجامي، وذلك في الدقائق الـ٨ والـ١٤والـ٢٤والـ٣٤ والـ٥٣ والـ٦٣ والـ٧٨ والـ٨٤، فيما سجل هدف العين الوحيد سعيد الزهراني عند الدقيقة الـ٩٠.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يضرب موعدًا مع التعاون.. والخليج يمزق شباك العين بالـ٨
سبق

تأهلت فِرق الفتح والرائد والخليج إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على حساب الوطني والجبلين والعين، وذلك بفوزها ضمن دور الـ٣٢ من البطولة.

وسيلعب في الدور المقبل الفتح أمام الاتفاق، والرائد أمام التعاون، ويلتقي الخليج نظيره الفيصلي.

وتأهل فريق الفتح بعد أن كسب الوطني بنتيجة ٢-١ في مباراة أُقيمت بالأحساء.

ونجح لاعبو الفتح في قلب تأخرهم بهدف للوطني، سجله عبدالعزيز البلوي عند الدقيقة الـ٤٨، إلى انتصار بهدفين، حملا توقيع أندري فيليبي ألفيس "ركلة جزاء"، وناثان جونيور، وذلك في الدقيقتين الـ٦٩ والـ٧٦.

وفي بريدة سجل إسماعيل بانجورا مهاجم فريق الرائد ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الجبلين؛ ليقود فريقه للتأهل.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق الـ١٤والـ١٩والـ٦٩.

وفي الخبر، هز الخليج شباك العين ٨ مرات؛ ليتأهل للدور المقبل في مباراة انتهت ٨-١.

وجاءت أهداف الخليج عن طريق عبدالله سالم "هدفين"، وطلال مجرشي "هدفين"، وجادسون سانتوس "هدفين"، وعبدالإله بخاري وطلال الاوجامي، وذلك في الدقائق الـ٨ والـ١٤والـ٢٤والـ٣٤ والـ٥٣ والـ٦٣ والـ٧٨ والـ٨٤، فيما سجل هدف العين الوحيد سعيد الزهراني عند الدقيقة الـ٩٠.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
08:51 PM
في دور الـ٣٢ من كأس الملك.. الفتح يقلب الطاولة على الوطني

الرائد يضرب موعدًا مع التعاون.. والخليج يمزق شباك العين بالـ٨

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهلت فِرق الفتح والرائد والخليج إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على حساب الوطني والجبلين والعين، وذلك بفوزها ضمن دور الـ٣٢ من البطولة.

وسيلعب في الدور المقبل الفتح أمام الاتفاق، والرائد أمام التعاون، ويلتقي الخليج نظيره الفيصلي.

وتأهل فريق الفتح بعد أن كسب الوطني بنتيجة ٢-١ في مباراة أُقيمت بالأحساء.

ونجح لاعبو الفتح في قلب تأخرهم بهدف للوطني، سجله عبدالعزيز البلوي عند الدقيقة الـ٤٨، إلى انتصار بهدفين، حملا توقيع أندري فيليبي ألفيس "ركلة جزاء"، وناثان جونيور، وذلك في الدقيقتين الـ٦٩ والـ٧٦.

وفي بريدة سجل إسماعيل بانجورا مهاجم فريق الرائد ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الجبلين؛ ليقود فريقه للتأهل.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الدقائق الـ١٤والـ١٩والـ٦٩.

وفي الخبر، هز الخليج شباك العين ٨ مرات؛ ليتأهل للدور المقبل في مباراة انتهت ٨-١.

وجاءت أهداف الخليج عن طريق عبدالله سالم "هدفين"، وطلال مجرشي "هدفين"، وجادسون سانتوس "هدفين"، وعبدالإله بخاري وطلال الاوجامي، وذلك في الدقائق الـ٨ والـ١٤والـ٢٤والـ٣٤ والـ٥٣ والـ٦٣ والـ٧٨ والـ٨٤، فيما سجل هدف العين الوحيد سعيد الزهراني عند الدقيقة الـ٩٠.

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