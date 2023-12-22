النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

الراجحي: الميزانية الجديدة تؤكد ثقة القيادة في قوة اقتصادنا الوطني

قال: الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ "الخميس" تؤكد الثقة القوية لدى القيادة الرشيدة في قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على "مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط" مثلما قال ـ أيده الله ـ في خطابه لإعلان الميزانية.


وأوضح الراجحي أن الميزانية الجديدة التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.

وأشاد الراجحي بما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الكريمة من ثقة في الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي واجهت الاقتصاد العالمي بصورة لا تؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وقال الراجحي إن ذلك يشيع الأمل في نفوس المواطنين ويشعرهم بأن اقتصادنا الوطني قوي وثابت الأركان رغم التحديات، وأن الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع هذه التحديات.  

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الراجحي: الميزانية الجديدة تؤكد ثقة القيادة في قوة اقتصادنا الوطني
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ "الخميس" تؤكد الثقة القوية لدى القيادة الرشيدة في قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على "مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط" مثلما قال ـ أيده الله ـ في خطابه لإعلان الميزانية.


وأوضح الراجحي أن الميزانية الجديدة التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.

وأشاد الراجحي بما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الكريمة من ثقة في الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي واجهت الاقتصاد العالمي بصورة لا تؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وقال الراجحي إن ذلك يشيع الأمل في نفوس المواطنين ويشعرهم بأن اقتصادنا الوطني قوي وثابت الأركان رغم التحديات، وأن الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع هذه التحديات.  

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:44 PM
قال: الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع التحديات

الراجحي: الميزانية الجديدة تؤكد ثقة القيادة في قوة اقتصادنا الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
857

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الميزانية العامة الجديدة للمملكة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ "الخميس" تؤكد الثقة القوية لدى القيادة الرشيدة في قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على "مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط" مثلما قال ـ أيده الله ـ في خطابه لإعلان الميزانية.


وأوضح الراجحي أن الميزانية الجديدة التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.

وأشاد الراجحي بما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته الكريمة من ثقة في الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي واجهت الاقتصاد العالمي بصورة لا تؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وقال الراجحي إن ذلك يشيع الأمل في نفوس المواطنين ويشعرهم بأن اقتصادنا الوطني قوي وثابت الأركان رغم التحديات، وأن الدولة تتعامل بحكمة ووعي مع هذه التحديات.  

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,901
1200

1200

17 ديسمبر
5,379
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة