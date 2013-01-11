"الراجحي" معلقاً على حادثة مسنة عرعر: لم تطلب المساعدة وسنحقق بالواقعة

بعدما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته "سبق"

أوضح مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" في بيان حول واقعة حبو مسنة أمام درج فرعهم بمدينة عرعر بعدما تداولته المواقع الاجتماعية ونشرته "سبق" اليوم بعنوان "مغردون يستنكرون حبو مسنة أمام بنك محلي بـ"عرعر".



وقال المصرف في بيانه، إنه لم يتم طلب المساعدة من أي من موظفات المصرف في أحد فروعنا بعرعر ولم يكن على إطلاع بما حدث خارجه.



وأضاف: بالرغم من ذلك تم فتح تحقيق وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت أي تقصير.



وختم بيانه بحرصهم الشديد على خدمة كبار السن، مبينين أنهم وفروا كراسٍ متحركة في عدد كبير من فروعهم المنتشرة في جميع أنحاء الممملكة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وكان ناشطون قد دشنوا عبر ساحات التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان "#مسنة_بنك_الراجحي_بعرعر" عبروا فيه عن استيائهم.

