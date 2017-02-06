الراشد: سنشرف المنطقة الشرقية.. وتركيزنا منصب على الدوري

أكد أحمد الراشد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح على أهمية وقيمة المشاركة الآسيوية للفتح من خلال مباراة الملحق الآسيوي أمام فريق ناساف الأوزبكي قائلاً:" نحن اليوم أمام مهمة تاريخية ونسعى من خلالها ‏للظهور بشكل مشرف يعكس مدى قوة الأندية السعودية بحضورها في دوري أبطال آسيا كما هو معتاد، ونعلم جيداً بأنها مشاركة لتمثيل الوطن بشكل عام والمنطقة الشرقية والأحساء بشكل خاص، وبالتأكد بأن التركيز منصب على وضع الفريق بالدوري وهذا هو الهدف الأهم خلال الفترة الحالية ولكن المشاركة الآسيوية هي أمر مهم جداً أيضاً بالنسبة لنا وسنسعى لتقديم مستوى يليق بسمعة الكرة السعودية ونتمنى أن نوفق في تحقيق التأهل بإذن الله".



وأشار الراشد إلى الدور الكبير الذي قدمه أعضاء شرف النادي بدعمهم والجمهور الفتحاوي بحضورهم خلال الفترة الماضية والذي ساهم بشكل كبير في عودة الفريق للانتصارات والمشاركة الآسيوية اليوم بمثابة التكريم لجميع محبي الكيان.

