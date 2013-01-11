الربيعة: إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر على "الوزارة" وحدها

قال: هي دور متكامل مع عديد من الجهات مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أن إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر على "الصحة" وحدها، وهي دور متكامل مع عديد من الجهات، مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرهما.

وأضاف الربيعة؛ لدى افتتاحه، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تفعيل مراكز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، أن غالب الناس لا يهتمون بالكوارث والطوارئ إلا بعد حدوثها، ولذلك نجد الاهتمام من الوزارة بعقد ورش عمل، ونتطلع جميعاً أن تخرج بتوصيات متميّزة في إطار إدارة الأزمات والكوارث الصحية.

من جانبها، أوضحت "الصحة" أن الاستجابة للطوارئ تحتاج إلى تطوير ومتابعة مستمرة لتحقيق الأهداف منها في حالات الطوارئ.

وبيّنت أنها استفادت من عديد من الخبرات في قطاعات حكومية وخاصة، كما عقدت عدداً من ورش العمل للإسهام في تطوير خططها وإدارة الكوارث والأزمات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة واعتماد توصيات تفعيل غرفة القيادة والتحكم الشاملة لجميع المخاطر على جميع مستويات وزارة الصحة، وكذلك اعتماد توصيات البنية التحتية وتصميم غرفة القيادة والتحكم، وتحديد مصادر البيانات وآلية الحصول عليها وعرضها، وتدريب القيادات والكوادر البشرية على مبدأ مواجهة الكوارث والأزمات، وتحديد الخطط و"الحوكمة" لوزارة الصحة للتعامل مع الكوارث وتوضيح آلية الارتباط بالجهات الأخرى.