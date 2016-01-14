نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المستشار "الربيعة" قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل نحو 4 سنوات، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتين.

"الربيعة" يستقبل طفلتين من بولندا فصَل جسميهما قبل 4 سنوات عبدالعزيز السلمي سبق 2017-01-13 نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان المستشار "الربيعة" قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل نحو 4 سنوات، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتين.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438 07:31 PM

ركضَتَا تجاهه في موقف مؤثر

"الربيعة" يستقبل طفلتين من بولندا فصَل جسميهما قبل 4 سنوات





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نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان المستشار "الربيعة" قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل نحو 4 سنوات، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتين.