نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المستشار "الربيعة" قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل نحو 4 سنوات، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتين.
"الربيعة" يستقبل طفلتين من بولندا فصَل جسميهما قبل 4 سنوات
ركضَتَا تجاهه في موقف مؤثر
نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المستشار "الربيعة" قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل نحو 4 سنوات، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتين.
نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ركضَتَا تجاهه في موقف مؤثر
"الربيعة" يستقبل طفلتين من بولندا فصَل جسميهما قبل 4 سنوات
نال مشهد طفلتين بولنديتين وهما تركضان تجاه المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المستشار "الربيعة" قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل نحو 4 سنوات، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتين.